Σοκ στην Σερβία: Ο προπονητής της Ραντνίτσκι «έσβησε» εν ώρα αγώνα - Συγκλονιστικές στιγμές στο γήπεδο (vid)

Ο άτυχος προπονητής στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου την Ραντνίτσκι με την Μλάντοστ, κατέρρευσε στον πάγκο της ομάδας του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, έγινε γνωστό ότι ο Μλάντεν Ζίζοβιτς κατέληξε στο νοσοκομείο, με τον διαιτητή να διακόπτει τον αγώνα και να ακολουθούν συγκλονιστικές στιγμές.
Οι παίκτες των δύο ομάδων έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο ξεσπώντας σε κλάματα, όπως και τα μέλη των τεχνικών επιτελείων των δύο ομάδων.
Ο 44χρονος προπονητής, δεν ήταν άγνωστος στο ελληνικό κοινό, αφού την περσινή σεζόν βρίσκονταν στον πάγκο της Μπάνια Λούκα, αντιμετωπίζοντας ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
