Συγκίνηση με Ρεάλ και Αλεξάντερ-Άρνολντ με φόρο τιμής στον Ζότα

Η Ρεάλ Μαδρίτης άφησε λουλούδια στο «Άνφιλντ» στη μνήμη του Ντιόγο Ζότα, με τον πρώην συμπαίκτη του, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, να αφήνει το δικό του συγκινητικό μήνυμα.

Στο μνημείο σεβασμού προς τον Πορτογάλο έξω από το Άνφιλντ η Ρεάλ Μαδρίτης που βρίσκεται στο Λίβερπουλ τίμησε την μνήμη του.

Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Τσάμπι Αλόνσο, Ντιν Χάουσεν και Εμίλιο Μπουτραγκένιο άφησα λουλούδια, ωστόσο την μεγαλύτερη συγκίνηση άφησε το συγκινητικό γράμμα που αφιέρωσε ο Άγγλος.

«Φίλε μου, Ντιόγο. Μας λείπεις πολύ, αλλά ακόμα σε αγαπάμε. Η μνήμη σου και του Αντρέ θα ζει για πάντα. Χαμογελώ κάθε φορά που σε σκέφτομαι και θα θυμάμαι πάντα τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί. Μου λείπεις, φίλε μου, κάθε μέρα».