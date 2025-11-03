Τσάμπι Αλόνσο: «Έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο από τον Μπενίτεθ»

Ο Τσάμπι Αλόνσο μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ράφα Μπενίτεθ, τον οποίον είχε προπονητή στην Λίβερπουλ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ στο Champions League και ο Τσάμπι Αλόνσο θυμήθηκε το παρελθόν του στους Reds, κάνοντας ειδική αναφορά στον Ράφα Μπενίτεθ.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ο τεχνικός του «Τριφυλλιού» τον βοήθησε να μάθει πολλά για το ποδόσφαιρο και να εξελιχθεί ως παίκτης, αλλά συνεπακόλουθα και σαν προπονητής.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

«Με επηρέασε πολύ η περίοδος στη Λίβερπουλ, δεν ήτα απλά ένα αδιάφορο σκαλί στην καριέρα μου. Πέρασα πέντε χρόνια με τον Ράφα Μπενίτεθ κι έμαθα πολλά για το ποδόσφαιρο στο κορυφαίο επίπεδο.

Με βοήθησε να φτάσω εδώ που βρίσκομαι τώρα. Κι αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αγαπάς να παίζεις για τη Λίβερπουλ. Με βοήθησαν σαν και παίκτη και σαν προπονητή. Θυμάμαι ακόμα πολλά πράγματα από τον καιρό μου στο «Άνφιλντ», τα οποία μου είναι χρήσιμα ακόμα και σήμερα».