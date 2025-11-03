Μπος: «Ανοίξτε την τηλεόραση θα είναι ωραίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό»

Ο τεχνικός της Αϊντχόφεν, Πέτερ Μπος, ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ότι θα γίνει ένα ωραίο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα είπε ο προπονητής των Ολλανδών:

«Δεν είναι καθοριστικό, γιατί αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι. Δεν κρίνει την πρόκριση, αλλά είναι λογικό να είναι σημαντικό. Πρέπει να επιβιώσουμε μέσα από αυτά τα οκτώ ματς για να φτάσουμε στην ενδιάμεση φάση. Έτσι το βλέπουμε εμείς. Θα ήθελα να πω σε όλους: αν δεν μπορείτε να είστε εκεί, ανοίξτε την τηλεόραση. Θα είναι ένα πολύ ωραίο ματς».

Για τη μία μέρα επιπλέον ξεκούραση που είχε η ομάδα του σχολίασε: «Είναι όντως ένα πλεονέκτημα, αλλά όχι κάτι ανυπέρβλητο. Το έχουμε ζήσει κι εμείς αρκετές φορές στο παρελθόν».

Από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησε ο Μάουρο, ο αρχηγός της PSV: «Είναι ξανά ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ήρθαμε με αυτοπεποίθηση. Είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό είναι ένα ματς στο οποίο πρέπει να παίξουμε για τους τρεις βαθμούς».