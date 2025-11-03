Με Ορτέγκα η αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει PSV! (pic)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης με την PSV στο Φάληρο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (4/11, 22:00).

Ο Βάσκος τεχνικός υπολογίζει κανονικά στον Ορτέγκα, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε από το παιχνίδι με την Βαρκελώνη και μπήκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τους Ολλανδούς.

Αντίθετα, δεν είναι διαθέσιμος ο Έσε ο οποίος είναι τιμωρημένος, μετά την άδικη αποβολή του στην αναμέτρηση με τους «μπλαουγκράνα».

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουρακλής, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.