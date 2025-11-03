Αντσελότι: «Μίλησα στον Βινίσιους και είπα ότι έκανε λάθος με τον Αλόνσο»

Ο Κάρλο Αντσελότι ανέφερε πως μίλησε με τον Βινίσιους και τον επέπληξε για τη συμπεριφορά του κατά την αλλαγή του στο Clasico.

Ο άλλοτε τεχνικός των Μερένγκες και νυν της εθνικής Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι σχολίασε το επεισόδιο και αποκάλυψε πως μίλησε με τον Βινίσιους και τον επέπληξε για τη συμπεριφορά του προς τον προπονητή του.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον Βινίσιους. Όταν συμβαίνει κάτι, μιλάμε μεταξύ μας. Μίλησα με τον Βινίσιους για το περιστατικό, για την αντίδρασή του. Του είπα τι πίστευα, ότι ήταν λάθος. Ζήτησε συγγνώμη, και το θέμα θεωρείται λήξαν.

Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και δεν έχει κανένα πρόβλημα εδώ (σ.σ στη Βραζιλία), ούτε στην ομάδα του, ούτε με τον προπονητή του»

