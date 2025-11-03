Χαμόγελα στον ΠΑΟΚ: Επέστρεψε ο Λόβρεν!

Ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στην Γιανγκ Μπόις, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να έχει κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς ο Ντέγιαν Λόβρεν επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και τίθεται στη διάθεση του.

Ο πολύπειρος Κροάτης αμυντικός επανέρχεται σε αγωνιστική δράση μετά την πρόσφατη ίωση που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα, προσθέτοντας άλλη μια λύση στα μετόπισθεν του Δικεφάλου.

Την ίδια ώρα, εκτός παραμένει ο Μαντί Καμαρά, αλλά και ο Κώστας Θυμιάνης, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Το σερί συνεχίζεται, η ομάδα συνεχίζει να είναι πρώτη στο πρωτάθλημα και πλέον στρέφει την προσοχή της στη μάχη για το UEFA Europa League με την Young Boys.

H προετοιμασία για το μεγάλο παιχνίδι ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Πανσερραϊκό ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν στον τομέα της τακτικής αλλά και σε αυτόν της φυσικής κατάστασης μέσα από διάφορες ασκήσεις και οικογενειακό διπλό.

Ο Μαντί Καμαρά ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Ο Κώστας Θυμιάνης έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης. Ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Οι Ντέγιαν Λόβρεν και Δημήτρης Χατσίδης προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα.

Την Τρίτη (04.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00».