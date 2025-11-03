Επιστροφή Γκρούγιτς στην εθνική Σερβίας - Μέσα και οι Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς (pic)

Ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Σερβίας Βέλικο Παούνοβιτς ανακοίνωσε τους εκλεκτούς, για τα ματς με Αγγλία και Λετονία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Το όνομα του Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ ξεχωρίζει καθώς ο 29χρονος μέσος επιστρέφει μετά από καιρό στην εθνική του ομάδα. Ο Γκρούγιτς, είχε αγωνιστεί τελευταία φορά με την Σερβία τον Οκτώβρη του 24, ενώ μετρά 28 συμμετοχές συνολικά με το εθνόσημο στο στήθος.

Από εκεί και πέρα, στις επιλογές του Βέλικο Παούνοβιτς, όπως αναμενόταν, βρίσκονται κανονικά οι Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Αντίθετα «εκτός» κλήσεων έμειναν και πάλι τόσο ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς του Παναθηναϊκού, όσο και ο χαφ του Άρη, Ούρος Ράτσιτς.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα διαβάσατε πως ο συνεργάτης του Μαρκο Νικολιτς, Αλεξάνταρ Ρόγκιτς θα ενταχθεί στο προπονητικό τιμ του νέου ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής ομάδας Βέλικο Παούνοβιτς για τα προσεχή παιχνίδια, μετα απο σχετική συμφωνία και άδεια που δόθηκε από την ΑΕΚ.