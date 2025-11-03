Σλοτ: «Θα κάνω θερμή υποδοχή στον Αλεξάντερ-Άρνολντ, αλλά οι οπαδοί δεν ξέρω»

Ο Άρνε Σλοτ τόνισε πως θα υποδεχτεί ζεστά τον Αλεξάντερ-Άρνολντ στο «Άνφιλντ», αλλά θα τόνισε πως δεν γνωρίζει αν θα αντιδράσει το ίδιο ο κόσμος της Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ παίζει με την Ρεάλ Μαδρίτης την Τρίτη (4/11) για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Εκεί θα επιστρέψει ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στο «Ανφιλντ» και το κλίμα θα είναι περίεργο.

Στην συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα πάντως, ο τεχνικός της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, ξεκαθάρισε πως θα υποδεχτεί με θέρμη τον πρώην ποδοσφαιριστή του, αν και παραδέχθηκε πως δεν γνωρίζει ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου στο «Άνφιλντ».

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι τί θα κάνω εγώ. Έχω υπέροχες αναμνήσεις με εκείνον σαν άνθρωπο. Η εμπειρία μου δουλεύοντας μαζί του ήταν πολύ καλή. Θυμάμαι να τον βλέπω στην τηλεόραση... Μοιραστήκαμε μερικές υπέροχες στιγμές μαζί στη Λίβερπουλ. Θα τον υποδεχτώ θερμά, αλλά δεν ξέρω πώς θα τον υποδεχτούν οι οπαδοί.

Δεν ξέρω για τους οπαδούς, αλλά εγώ μόλις τον δω θα τον κάνω μια αγκαλιά γιατί είναι φίλος μου»