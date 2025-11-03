Ρεάλ Μαδρίτης: Νοκ-άουτ ο Μασταντουόνο κόντρα στη Λίβερπουλ

Ο Φράνκο Μασταντουόνο, ο οποίος απουσίασε σήμερα (3/11) από την προπόνηση της ομάδας της Ρεάλ Μαδρίτης, υποφέρει από ηβαλγία (κήλη αθλητών) και θα χάσει τον αυριανό (4/11) αγώνα του Champions League εναντίον της Λίβερπουλ.

Ο 18χρονος εξτρέμ, που αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι από τη Ρίβερ Πλέιτ για πάνω από 63 εκατομμύρια ευρώ, δεν αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να μην θέλει να διακινδυνεύσει την επιδείνωση του τραυματισμού.

Ο Μασταντουόνο, που θεωρείται ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα στη χώρα του, είχε γρήγορα καθιερωθεί ως πιθανός βασικός στα μάτια του προπονητή του, Τσάμπι Αλόνσο, μπροστά από τον Βραζιλιάνο Ροντρίγκο και τον γεννημένο στην Ισπανία, διεθνή με το Μαρόκο, Μπραχίμ Ντίαθ. Αγωνίστηκε σε ολόκληρο τον αγώνα της La Liga εναντίον της Βαλένθια το Σάββατο (4-0).