«Απάντηση» Καλλιθέας για Σούντγκρεν… μέσω SDNA: «Γελάει ο κόσμος…»

Θέση για τα όσα αποκάλυψε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν πήρε η Athens Καλλιθέα, ανεβάζοντας στα social media το άρθρο του SDNA και μια παλαιότερη ανάρτησή της με την λεζάντα «Ντάξει, γελάει ο κόσμος»!

Με μία ανάρτηση στα social media η Athens Καλλιθέα πήρε θέση για τις «βόμβες» του Σούντγκρεν για όσα φέρεται να συνέβησαν στα πλέι άουτ της Σούπερ Λιγκ την περσινή περίοδο, με τον Σουηδό να αναφέρει πως ο Βόλος έστησε παιχνίδια για να πέσει κατηγορία η ομάδα της Καλλιθέας.

Συγκεκριμένα, η Καλλιθέα ανέβασε φωτογραφίες με το άρθρο του SDNA για τις αποκαλύψεις του Σούντγκρεν, ενώ μαζί ανέβασε και μία φωτογραφία από άρθρο της La Gazzetta Dello Sport και άλλη μία με τις κόκκινες κάρτες που δέχθηκε την περσινή σεζόν.

Παράλληλα, η Athens Καλλιθέα έκανε αναδημοσίευση μία παλιά της ανάρτηση με την λεζάντα «Ντάξει, γελάει ο κόσμος»

Δείτε εδώ: