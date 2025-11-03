«Πονοκέφαλος» για ΟΦΗ και Κόντη ο Νους: Ισοφάρισε ήδη τις περσινές αποβολές του!

Η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία των Κρητικών άφησε στα... κρύα του λουτρού την ομάδα του και κόντρα στον Αστέρα Aktor!

Ο Τιάγκο Νους αποβλήθηκε για δεύτερη φορά φέτος, καθώς στο 52ο λεπτό του ματς της Τρίπολης για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για χτύπημα στον Καλτσά, αφού έφυγε η μπάλα από τα πόδια του. Η πρώτη ήλθε στο 35' για να ανακόψει τον Κετού, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να αντιδρά έντονα στην απόφαση του διαιτητή Πολυχρόνη, ενώ ο ΟΦΗ ήταν πίσω στο σκορ με γκολ του Τσίκο από το 23'.

Στη Βοιωτία, για την 4η αγωνιστική κόντρα στον Λεβαδειακό (4-0), ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε το ημίχρονο με 10 παίκτες και με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Νους αντίκρισε, ξανά, δεύτερη κίτρινη κάρτα, δείχνοντας ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, όταν ένα παιχνίδι «στραβώνει» και η ομάδα του είναι πίσω στο σκορ από νωρίς.

Φέτος, σε πρωτάθλημα και κύπελλο, έχει «κιτρινιστεί» 8 φορές, με αποτέλεσμα δυο αποβολές, όντας ο ηγέτης των Κρητικών. Την περσινή περίοδο (2024-25), τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα 16 φορές σε 33 συμμετοχές και αποβλήθηκε, επίσης, σε δυο ματς! Κόντρα στον Πανσερραϊκό (3-2) με δυο κίτρινες και με απευθείας κόκκινη ενάντια στην ΑΕΚ (1-2).