Βαθμολογία Super League: Οξυγόνο για Αστέρα, στην ζώνη υποβιβασμού ο ΟΦΗ

Με το 3-0 επί του ΟΦΗ, ο Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ ξεκόλλησε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, ρίχνοντας τους Κρητικούς στην ζώνη του υποβιβασμού.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά το τέλος της 9ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

1. ΠΑΟΚ 9 23 19-5 2. Ολυμπιακός 9 22 20-6 3. ΑΕΚ 9 19 10-7 4. Λεβαδειακός 9 15 21-10 5. Βόλος ΝΠΣ 9 15 12-13 6. Άρης 9 12 9-11 7. Κηφισιά 9 12 16-15 8. Παναθηναϊκός 8 12 10-8 9. Ατρόμητος 9 9 11-11 10. Παναιτωλικός 9 8 9-16 11. ΑΕΛ 9 7 9-15 12. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 9 6 12-16 13. ΟΦΗ 8 6 9-19 14. Πανσερραϊκός 9 5 5-20

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

17:00: Παναιτωλικός - ΑΕΛ

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

15:00: Άρης - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

15:00; Κηφισιά - Ολυμπιακός

17:00: Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός

17:30: ΟΦΗ - ΑΕΚ

19:00: Ατρόμητος - Βόλος ΝΠΣ

21:00: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ