ΑΕΚ: Στο τιμ του Παούνοβιτς στην εθνική Σερβίας εντάσσεται συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς

Ο συνεργάτης του Μαρκο Νικολιτς, Αλεξάνταρ Ρόγκιτς δέχτηκε μια ιδιαίτερα τιμητική πρόταση από την ομοσπονδία της Σερβίας.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, θα ενταχθεί στο προπονητικό τιμ του νέου ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής ομάδας Βέλικο Παούνοβιτς για τα προσεχή παιχνίδια, μετα απο σχετική συμφωνία και άδεια που δόθηκε από την ΑΕΚ. Πρόκειται για μια άδεια που αφορά αποκλειστικά και μόνο το FIFA break (διακοπή για τις εθνικές ομάδες για τα ματς του Νοεμβρίου) και αμέσως μετά ο Ρόγκιτς θα επιστρέψει προφανώς κανονικά στα καθήκοντα του όντας άμεσος συνεργάτης του Νίκολιτς.

Ποιος ειναι ο Αλεξάνταρ Ρόγκιτς

O Αλεξάνταρ Ρόγκιτς γεννήθηκε στο Τίτοβο Ούζιτσε της Σερβίας στις 3 Αυγούστου 1981 και, μετά από μια σύντομη καριέρα ποδοσφαιριστή σε συλλόγους της χώρας του, στράφηκε σε πολύ νεαρή ηλικία στην προπονητική, αρχικά σε ακαδημίες και στη συνέχεια ως μέλος τεχνικών ανδρικών ομάδων σε πολλούς συλλόγους (Φλοριάνα Μάλτας, Παρτιζάν, Shandong Taishan και Hebei Κίνας και εθνικές ομοσπονδίες (Σερβία 2008-10, 2014 και Γκάνα 2011-12).

Στο διάστημα 2017-2019 εργάστηκε ως πρώτος προπονητής στο πρωτάθλημα της Εσθονίας με τις FCI Ταλίνκαι Λεβάντια Ταλίν, την οποία οδήγησε στο Κύπελλο Εσθονίας το 2018. Το 2019-20 δούλεψε στην πολωνική ΆρκαΓκντίνια και στη συνέχεια (2021-22) ήταν ο προπονητής των εθνικών ομάδων της Σερβίας U19 και U20.

Από το 2022 και μετά επέστρεψε σε ρόλο συνεργάτη προπονητή, αρχικά στη Λέγκια Βαρσοβίας στο πλευρό του Κόστα Ρούνιαϊτς και στη συνέχεια στη Σαμπάμπ Αλ Αχλί και στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως «δεξί χέρι» του Μάρκο Νίκολιτς.