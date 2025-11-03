Τσικίνιο: «Πολύ καλή ομάδα η Αϊντχόφεν - Είναι τελικός το ματς αυτό»

Ο Τσικίνιο μίλησε στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League (4/11, 22:00).

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός:

Για το πώς περιμένουν το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν και πού πιστεύει ότι θα κριθεί η πρόκριση: “Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι αύριο όπως όλα τα παιχνίδια του Champions League. Θέλω να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι μπροστά στον κόσμο μας και θέλουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα”.

Για το αν πιστεύει ότι το ματς με την Αϊντχόφεν θα είναι το κλειδί για την πρόκριση στην επόμενη φάση: “Τα εντός έδρας παιχνίδια είναι καλύτερα για εμάς γιατί ο κόσμος δημιουργεί μία πολύ καλή ατμόσφαιρα, θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα”.

Για το γεγονός ότι τα περισσότερα γκολ στην καριέρα του τα έχει πετύχει με προπονητή τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: “Το κυριότερο είναι η ομάδα, θα είναι υπέροχο αν βάλω γκολ ή ασίστ αλλά το σημαντικότερο είναι να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε. Αυτό μετράει πάνω από όλα”.

Για το αν βλέπουν όλοι στην ομάδα πως αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό και αν έχουν επηρεαστεί από τον τρόπο που ήρθε η ήττα από την Μπαρτσελόνα: “Φυσικά και είναι τελικός το αυριανό παιχνίδι όπως όλα τα παιχνίδια, θέλουμε να δώσουμε την καλυτερή μας εικόνα. Αύριο δεν έχει μεγάλη διαφορά, είναι ένα από τα οκτώ παιχνίδια που θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δεν μας άρεσε η αποβολή του Έσε αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο”.

Για την Αϊντχόφεν: “Είναι μία πολύ καλή ομάδα, επιθετική, πιέζει και βάζει πολλά γκολ, έχει ένα καλό 10άρι αλλά και εμείς έχουμε καλή ομάδα και θα παλέψουμε για τη νίκη”.

Για το αν μπορεί να κάνει έναν απολογισμό για τη συνέχεια του Ολυμπιακού στο Champions League: “Δεν έχει νόημα να κάνουμε υπολογισμούς, εμείς μιλάμε για τα πράγματα που εξαρτώνται από εμάς, είμαστε συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν, αυτό μόνο μετράει”.

Για τον κόσμο του Ολυμπιακού που θα κάνει ακόμη ένα sold out: “Θα είναι μία μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή, πάντα δημιουργούν ωραία ατμόσφαιρα, θα το δουν όλοι στο γήπεδο. Το μόνο που μπορούμε στον κόσμο είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή τους και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό για να τους κάνουμε χαρούμενους”.

Για το αν ο Ολυμπιακός έχει αντιμετωπίσει ομάδα με το ίδιο σύστημα όπως η Αϊντχόφεν: “Δεν έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια ομάδα όπως η Αϊντχόφεν στην Ελλάδα, που να είναι τόσο επιθετική και ποιοτική. Εμείς έχουμε τη δική μας ταυτότητα, δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας”.