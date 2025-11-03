ΕΠΑΘΛΑ: «Λάβαμε υπόψιν τις καταγγελίες και θα γίνει έρευνα για ύποπτο στοιχηματισμό»

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας προέβη σε ανακοίνωση μετά τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν σε Μέσο της Σουηδίας. Ενήμερος ο Αθλητικός Εισαγγελέας, υπάρχει ιστορικό με αναφορές στα παιχνίδια του Βόλου με τον Πανσερραϊκό, ενώ θα εξεταστεί και ο στοιχηματισμός τους!

Αναλυτικά:

«Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) έλαβε γνώση των δημοσιευμάτων που αναφέρονται σε καταγγελίες του ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σούντγκρεν και αφορούν σε αγώνες της περασμένης σεζόν.

Η ΕΠΑΘΛΑ λαμβάνει υπόψιν της τις εν λόγω καταγγελίες και τις συνδυάζει με αναφορές για τους συγκεκριμένους αγώνες, τις οποίες έχει ήδη στην κατοχή της και τις διερευνά για ύποπτο στοιχηματισμό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα σχετικά πορίσματα θα αποσταλούν αρμοδίως για ποινική και πειθαρχική διερεύνηση.

Ο Αθλητικός Εισαγγελέας έχει ήδη ενημερωθεί»