Υπόθεση Σούντγκρεν: Οι ποινές που προβλέπονται αν αποδειχθούν οι καταγγελίες του Σουηδού

Τι προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΠΟ για τα «στημένα». Οι ποινές για τους υπαίτιους και τις ομάδες και οι προϋποθέσεις για να επιβληθούν.

Οι «βόμβες» Σούντγκερ για όσα φέρεται να συνέβησαν στα πλέι άουτ της Σούπερ Λιγκ την περσινή περίοδο έχουν προκαλέσει σάλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το SDNA έκανε φύλλο και φτερό τον Κώδικα Δεοντολογίας και αναφέρει τι προβλέπονται πειθαρχικά σε αυτές τις περιπτώσεις.

1. Ποιος «δικάζει» τις υποθέσεις;

Της υπόθεσης επιλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Ο εισηγητής της Επιτροπής κάνει την έρευνα και αποφασίζει αν θα στείλει την υπόθεση για εκδίκαση στην Επιτροπή.

2. Πότε μια ομάδα είναι υπαίτια;

Το άρθρο 25, παράγραφος 3 αναφέρει τα εξης: «Μια ομάδα (ΠΑΕ ή σωματείο) θεωρείται υπεύθυνη για την χειραγώγηση αγώνα ή διοργάνωσης εάν η σχετική διάταξη παραβιάζεται αφενός σε αγώνα που συμμετέχει αφετέρου ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς παικτών, προπονητών, αξιωματούχων ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό της.

Κατ' εξαίρεση μία ομάδα, μπορεί να θεωρηθεί επίσης ως υπαίτια της χειραγώγησης αγώνα στον οποίο δεν συμμετέχει, εάν αποδειχθεί ότι τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν προβεί σε οποιασδήποτε μορφής αθέμιτη επιρροή για την διαμόρφωση του αποτελέσματος του αγώνα αυτού, για την δική της ωφέλεια».

3. Ποιες είναι οι ποινές για τους παίκτες;

Σύμφωνα με το άρθρο 26 οι προβλεπόμενες ποινές σε παίκτες για χειραγώγηση είναι οι εξής:

«Όποιος ενεργεί με τρόπο που είναι πιθανό να ασκήσει παράνομη ή αθέμιτη επιρροή στην πορεία και/ή στο αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης με σκοπό να αποκομίσει κάποιο πλεονέκτημα είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον τρίτο, τιμωρείται:

α) με χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000), ή β) με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση ενασχόλησης με οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, ή και γ) με δεκαετή τουλάχιστον απαγόρευση εισόδου του στους αγωνιστικούς χώρους.

Οι ως άνω ποινές δύναται να επιβληθούν σωρευτικά. Σε περίπτωση επαναλήψεως (νέας παράβασης) εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου οι χρηματικές ποινές διπλασιάζονται, οι δε ποινές στα υπό στοιχ. β) και γ) απαγγέλλονται εφ' όρου ζωής.

4. Ποιες είναι οι ποινές για τις υπαίτιες ομάδες

Ο Κώδικας Δεοντολογίας κάνει λόγο για μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποινές:

Οι ποινές για τις ομάδες εφόσον κριθούν υπαίτιες

α) Χρηματική Ποινή i) τουλάχιστον εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000) αν η ομάδα κατά τον χρόνο της παράβασης συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α1΄Εθνικής Κατηγορίας, ii) τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) αν η ομάδα κατά τον χρόνο της παράβασης συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Α2΄ Εθνικής Κατηγορίας και iii) τουλάχιστον 20.000 ευρώ αν η ομάδα κατά τον χρόνο της παράβασης συμμετέχει σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.

Σε κάθε περίπτωση νέας παράβασης (επανάληψης) εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου η χρηματική ποινή που επιβάλλεται θα είναι τουλάχιστον προηγουμένως.

β) Αφαίρεση τουλάχιστον τριών (3) βαθμών. Σε κάθε περίπτωση επανάληψης (νέας παράβασης) εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, οι βαθμοί που αφαιρούνται θα είναι τουλάχιστον διπλάσιοι εκείνων που αφαιρέθηκαν προηγουμένως.

γ) Υποβιβασμός. Σε σοβαρές περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνα ή διοργάνωσης και σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί τρίτη παράβαση εντός της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, η ομάδα θα υποβιβάζεται υποχρεωτικά στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.

δ) Επιστροφή τροπαίων. Εάν συνεπεία χειραγώγησης η υπαίτια ομάδα κέρδισε τρόπαιο διοργάνωσης, το τρόπαιο αυτό αφαιρείται και επιστρέφεται στη διοργανώτρια.

5. Ποιος είναι ο βαθμός απόδειξης για να κριθεί «ένοχη» μια ομάδα ή ο παίκτης;

Το άρθρο 25 παράγραφος 4 κάνει λόγο για «απόδειξη μεγαλύτερη από την απλή πιθανολόγηση και μικρότερη από την απόδειξη πέραν πάσας αμφιβολίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την σοβαρότητα της κατηγορίας».

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Προκειμένου να υπάρξει απόφαση χαρακτηρισμού ενός αγώνα ή διοργάνωσης ως χειραγωγημένων και επιβολής ποινής σε πρόσωπα και ομάδες για τα αδικήματα χειραγώγησης ή απόπειρας χειραγώγησης αγώνα ή διοργάνωσης, ο βαθμός απόδειξης που απαιτείται είναι αυτός του σχηματισμού δικανικής πεποίθησης από την Επιτροπή κατά αυξημένη πιθανολόγηση, άλλως comfortable satisfaction, όπως η έννοια αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τη νομολογία του C.A.S., δηλαδή απόδειξη μεγαλύτερη από την απλή πιθανολόγηση και μικρότερη από την απόδειξη πέραν πάσας αμφιβολίας, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την σοβαρότητα της κατηγορίας».

6. Υπάρχει χρονικός ορίζοντας για μια καταγγελία;

Το άρθρο 29 κάνει λόγο για υποχρέωση ενημέρωσης των πειθαρχικών αρχών αν συμβεί κάτι το… επιλήψιμο.

Όλα τα πρόσωπα που δεσμεύονται από τον παρόντα Κώδικα υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα εντός σαράντα οχτώ (48) ωρών τη διοργανώτρια αρχή και την ΕΠΟ σε οποιαδήποτε περίπτωση προσεγγιστούν με σκοπό τη χειραγώγηση της πορείας και/ή του αποτελέσματος αγώνα με αντιαθλητικό, ανήθικο ή διεφθαρμένο τρόπο. Εάν υποπέσει στην αντίληψή τους εμπλοκή άλλων προσώπων σε τέτοιες δραστηριότητες υποχρεούνται εντός πέντε (5) ημερών να ενημερώσουν τη διοργανώτρια αρχή ή την ΕΠΟ.

2. Στα πρόσωπα της παραγράφου 1, εφόσον παραλείψουν να ενημερώσουν τη διοργανώτρια ή την ΕΠΟ για οτιδήποτε σχετικό υποπέσει στην αντίληψή τους, επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης να εκτελούν οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για δύο (2), τουλάχιστον, έτη.

3. Σε περίπτωση επανάληψης επιβάλλεται ποινή ισόβιου αποκλεισμού ενασχόλησης με το άθλημα του ποδοσφαίρου.