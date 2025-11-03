Επαφές της Γουλβς με τον Ο΄Νιλ για την επιστροφή του

Ο Γκάρι Ο΄Νιλ βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Γουλβς για μια πιθανή επιστροφή στον σύλλογο, λιγότερο από 12 μήνες μετά την απόλυσή του από την ομάδα της Premier League που απειλείται με υποβιβασμό.

Οι «Λύκοι» ξεκίνησαν τη διαδικασία διορισμού νέου προπονητή μετά την απόλυση του Βίτορ Περέιρα, το πρωί της Κυριακής. Από την πρώτη στιγμή ο Ο΄Νιλ, μαζί με τον προπονητή της Μίντλεσμπρο, Ρομπ Έντουαρντς, ήταν μεταξύ των υποψηφίων για να αντικαταστήσουν τον Περέιρα.

Οι αρχικές συζητήσεις με τον 42χρονο Ο΄Νιλ ήταν θετικές. Από την άλλη, η περίπτωση του Έντουαρντς θα δημιουργούσε πολλά εμπόδια που έπρεπε να ξεπεραστούν, συν μια σημαντική αποζημίωση στη Μίντλεσμπρο.

Αυτό δίνει στον Ο΄Νιλ καλές πιθανότητες για να επιστρέψει, αλλά πηγές επιμένουν ότι ενώ είναι ένας ισχυρός υποψήφιος, δεν είναι ο μόνος, καθώς η Γουλβς μιλά επίσης με τουλάχιστον έναν προπονητή που πρόσκειται στο περιβάλλον του ατζέντη Ζόρζε Μέντες.

Ο Ο΄Νιλ απολύθηκε από τους «Λύκους» τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στην αγωνιστική περίοδο 2024-25. Τώρα, ο πρώην μέσος της Γουέστ Χαμ είναι έτοιμος για επιστροφή στην ομάδα, που ακόμα δεν έχει νίκη μετά τα πρώτα 10 παιχνίδια της σεζόν στην Premier League.