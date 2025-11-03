Το ισπανικό report για τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα: μεθοδικός, ανθεκτικός και μαθημένος στα δύσκολα

Το SDNA έκανε ρεπορτάζ στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου κι έχει τα πρώτα ενδιαφέροντα tips για το νέο – κατά τα φαινόμενα – τεχνικό διευθυντή του Τριφυλλιού.

Προ των πυλών του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο 44χρονος Ισπανός ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Βαλένθια όπου εργάζεται την τελευταία πενταετία και στο… καπάκι ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα.

Η είδηση της επικείμενης συνεργασίας του Κορόνα με τον Παναθηναϊκό, έχει ήδη κάνει τον γύρο της Ισπανίας και έχει φτάσει στα γραφεία πολλών μανατζερικών γραφείων στη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Κι όπως μας μεταφέρθηκε από την ισπανική πιάτσα των agents, το προφίλ του χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα, ευρηματικότητα και αντοχή σε δύσκολες καταστάσεις, στοιχεία που του επέτρεψαν να σταθεί σε ένα από τα πιο «τοξικά» περιβάλλοντα της La Liga τα τελευταία χρόνια.

Οι Ισπανοί μάνατζερ σημειώνουν πως το πρόσημο της θητείας του στη Βαλένθια είναι θετικό, ειδικά αν συνυπολογιστεί ότι κλήθηκε να διαχειριστεί μια ομάδα εν μέσω πολιτικής (σκληρής) οικονομικής λιτότητας.

Ο μεγαλομέτοχος Πίτερ Λιμ, έπειτα από μια περίοδο σπατάλης και κακών επενδύσεων τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στις «Νυχτερίδες», προϊόντος του χρόνου «τράβηξε χειρόφρενο» και κατέβασε θεαματικά το μπάτζετ.

Ο Κορόνα κλήθηκε να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις των οπαδών της Βαλένθια και στους περιορισμούς του ταμείου και τηρουμένων των αναλογιών τα κατάφερε χωρίς να διαλύσει τη δομή της ομάδας.

Αυτός είναι, λοιπόν, ο άνθρωπος που αναμένεται να πιάσει δουλειά στο Κορωπί: ένας τεχνικός διευθυντής που έχει μάθει να δουλεύει - ακόμα και στα δύσκολα - με ξεκάθαρο πλάνο.