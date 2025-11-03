Ιωαννίδης: «Σπουδαίος ο Μπόρζες, θα έρθει το πρώτο γκολ και στο Champions League»

Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρούι Μπόρζες, στο κανάλι του «Sport TV».

«O Ρούι Μπόρζες (σ.σ: προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας) είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας σπουδαίος άνθρωπος. Με βοήθησε πολύ αυτές τις πρώτες μέρες». Λόγια-μεταξύ άλλων- του Φώτη Ιωαννίδη στο Sport TV μετά την σημερινή (3/11) προπόνηση, παραμονή του αγώνα με τη Γιουβέντους στο Τορίνο (22:00), για την τέταρτη αγωνιστική της League phase του Champions League.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, ο οποίος κλήθηκε για τους αγώνες του Νοεμβρίου με Σκωτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11)-τους τελευταίους της Εθνικής ομάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026-, είπε επίσης:

Σχετικά με τον αγώνα με τη Γιουβέντους: «Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Δουλεύουμε σκληρά και αναλύουμε τη Γιουβέντους».

Για τον Λουίς Σουάρες που είναι αντίπαλος στη μάχη για μια θέση βασικού: «Είμαστε σε έναν σπουδαίο σύλλογο, είναι φυσιολογικό. Πάντα προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα. Ο προπονητής είναι αυτός που θα αποφασίσει. Θα είμαι βασικός αύριο; Δεν είμαι σίγουρος, αλλά είμαι πάντα προετοιμασμένος να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει.»

Το πρώτο του γκολ στο Champions League: «Πάντα θέλω να σκοράρω. Θα έρθει. Το σημαντικό είναι να κερδίσει η ομάδα.»