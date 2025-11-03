Η ΕΕΑ συνεδριάζει με θέμα τις καταγγελίες για «στημένα» και «πολυιδιοκτησία»

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού της ΓΓΑ θα συνεδριάσει την ερχόμενη Παρασκευή με θέμα τις καταγγελίες που έκανε στις 29/10 ο πληρεξούσιος δικηγόρος πρώην ποδοσφαιριστών της Καβάλας, του Αιγάλεω και του Πανιωνίου, Γιώργος Παναγόπουλος.

Στην καταγγελία γίνεται λόγος για “εκφυλιστικα φαινόμενα ΠΟΛΥΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΣΤΗΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ κλπ από ΠΑΕ στις οποίες έχετε χορηγήσει πιστοποιητικά, παρότι γνωρίζετε ότι όχι μόνο έχουν παλιά χρέη αλλά και οτι εκκρεμούν εναντίον τους αρκετές καταγγελίες. Συγκεκριμένα, ο τύπος και η ποδοσφαιρική πιάτσα βοά για σκάνδαλο ΠΟΛΥΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ και στημένων αγώνων από τις ομάδες της ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ,της ΚΑΒΑΛΑΣ και του ΑΙΓΑΛΕΩ...". Επίσης, καταγγέλλεται "αφανής ιδιοκτησία" στην ΠΑΕ Πανιώνιος.