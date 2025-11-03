Μορέτο: «Ψάχνει αντικαταστάτη του Κορόνα η Βαλένθια, φεύγει για τον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή και ο «εκλεκτός» των Μπαλντίνι - Μπενίτεθ είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, που εξακολουθεί πάντως να εργάζεται στην Βαλένθια.
Οι δύο πλευρές πρακτικά τα έχουν βρει σε όλα και μένει το τυπικό κομμάτι της αποδέσμευσής του από τις «Νυχτερίδες», με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορένο, να επιβεβαιώνει τις σχετικές πληροφορίες.
Συγκεκριμένα, ανέφερε στα social media ότι το «Τριφύλλι» εξετάζει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον 44χρονο Ισπανό, ενώ η Βαλένθια βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του.
Δείτε την ανάρτησή του:
El Panathinaikos piensa en Miguel Ángel Corona para reforzar su estructura deportiva.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 3, 2025
El actual director deportivo del Valencia podría dejar el club che y comenzar una nueva aventura en el extranjero.
El Valencia ya venía trabajando en alternativas a Corona.