Μορέτο: «Ψάχνει αντικαταστάτη του Κορόνα η Βαλένθια, φεύγει για τον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Ματέο Μορέτο επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, τονίζοντας πως η Βαλένθια ψάχνει ήδη τον αντικαταστάτη του.

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν σε αναζήτηση τεχνικού διευθυντή και ο «εκλεκτός» των Μπαλντίνι - Μπενίτεθ είναι ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, που εξακολουθεί πάντως να εργάζεται στην Βαλένθια.

Οι δύο πλευρές πρακτικά τα έχουν βρει σε όλα και μένει το τυπικό κομμάτι της αποδέσμευσής του από τις «Νυχτερίδες», με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Ματέο Μορένο, να επιβεβαιώνει τις σχετικές πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, ανέφερε στα social media ότι το «Τριφύλλι» εξετάζει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον 44χρονο Ισπανό, ενώ η Βαλένθια βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Δείτε την ανάρτησή του: