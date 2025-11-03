Φέγενορντ: Αγοράζει το «De Kuip» και διαθέτει 70 εκατ. ευρώ σε ανακαινίσεις (pic)

Η Φέγενορντ... αγοράζει στάδιο της «De Kuip», αποκτώντας το 95% των μετοχών- εάν συμφωνήσουν οι άλλοι μέτοχοι- και πρόκειται να διαθέσει 70 εκατομμύρια ευρώ σε ανακαινίσεις έως τη σεζόν 2033/34.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα (3/11) η Φέγενορντ θα γίνει ο πλειοψηφικός μέτοχος (95%) του σταδίου , ένα σχέδιο που παρουσίασαν σήμερα η ποδοσφαιρική ομάδα και το «Stadion Feyenoord».

Το «Stadion Feijenoord» ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η εταιρεία θα εκδώσει νέες μετοχές. Η Φέγενορντ θα τις αγοράσει για 3,7 εκατομμύρια ευρώ, αποκτώντας έτσι τη μεγάλη πλειοψηφία, με τη δέσμευση να επενδύσει επιπλέον τρία έως πέντε εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο «De Kuip» τα επόμενα χρόνια.

Η Φέγενορντ και το «De Kuip» είναι επί του παρόντος δύο ξεχωριστές, ανεξάρτητες εταιρείες. Αυτό θα αλλάξει εάν οι μέτοχοι του «Stadion Feijenoord» εγκρίνουν την πρόσθετη έκδοση μετοχών, μία διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Τα εποπτικά συμβούλια τόσο του συλλόγου όσο και του σταδίου έχουν ήδη εγκρίνει τη συμφωνία.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι η Φέγενορντ είναι το "De Kuip" και το "De Kuip" είναι η Φέγενορντ. Η επιδιωκόμενη ενοποίηση είναι επομένως λογική. Είναι καλύτερο για τη Φέγενορντ και καλύτερο για το De Kuip», είπε ο Ντένις τε Κλόεζε, γενικός διευθυντής της Φέγενορντ.

«Το στάδιο συζητείται εδώ και χρόνια. Τώρα τα σχέδια έχουν οριστικοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης μιας σταθερής οικονομικής βάσης Για χρόνια, ήταν σαφές ότι το στάδιο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποδοσφαιρική ομάδα, ειδικά τώρα που οι συναυλίες δύσκολα μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν».