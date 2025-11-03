Παναθηναϊκός: Επέστρεψε ο Πελίστρι, μέρος του προγράμματος ο Μπακασέτας

Ο Φακούντο Πελίστρι τέθηκε στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού έβγαλε ο Τάσος Μπακασέτας.

Το «Τριφύλλι» ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει Μάλμε, με τον Φακούντο Πελίστρι να βγάζει κανονικά το πρόγραμμα και να επιστρέφει μετά από πολύ καιρό στην διάθεση του προπονητή του.

Από εκεί και πέρα, μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Τάσος Μπακασέτας, που ανεβάζει ρυθμούς και μετράει αντίστροφα για την δική του επιστροφή στην δράση.

Οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Μπόκος συνέχισαν με το ατομικό τους, ενώ θεραπεία έκανε ο Ρενάτο Σάντσες.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Μάλμε στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις ανάπτυξης και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Στο πρόγραμμα μπήκε ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ το πρώτο μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τάσος Μπακασέτας. Σε ατομικό πρόγραμμα συνεχίζουν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Μπόκος, ενώ θεραπεία έκανε ο Σάντσες».