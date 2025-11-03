«Κλείνει» Κορόνα για τεχνικό διευθυντή ο Παναθηναϊκός

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι ο τεχνικός διευθυντής στον οποίον κατέληξαν οι «πράσινοι», με τον 44χρονο παράγοντα να εργάζεται στην Βαλένθια εδώ και μια 5ετία.

Ο Παναθηναϊκός βρισκόταν εδώ και ημέρες σε αναζήτηση ενός ξένου τεχνικού διευθυντή, ο οποίος θα γνωρίζει καλά τις διεθνείς αγορές και ουσιαστικά θα σχημάτιζε δίδυμο με τον Στέφανο Κοτσόλη (διευθυντής ποδοσφαίρου) στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο «εκλεκτός» λοιπόν είναι ο 44χρονος Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, που την τελευταία 5ετία βρίσκεται στην Βαλένθια, έχοντας αρχικά τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή και μετά αυτόν του αθλητικού διευθυντή. Νωρίτερα είχε διατελέσει και τεχνικός διευθυντής στην Αλμερία, από το 2017 έως το 2019.

Από την στιγμή που εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο βέβαια απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί από την πλευρά του Ισπανού τεχνικού διευθυντή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει ζητήσει ένα μικρό χρονικό διάστημα για να διευθετηθούν όλες οι λεπτομέρειες και να μπορέσει να μείνει ελεύθερος και στην συνέχεια να υπογράψει στο «Τριφύλλι» και να ανακοινωθεί επίσημα.

Η συμφωνία των δύο πλευρών πάντως έχει ουσιαστικά επιτευχθεί, με τους Μπαλντίνι και Μπενίτεθ να τον γνωρίζουν και να έχουν απόλυτα θετική εισήγηση.