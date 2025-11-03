Ο Χάρι Κέιν στη λίστα της Μπαρτσελόνα για αντί-Λεβαντόφσκι

Ο Χάρι Κέιν βρίσκεται στα... υπόψιν της Μπαρτσελόνα σε περίπτωση που ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν ανανεώσει την συνεργασία του με την ισπανική ομάδα το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Χάρι Κέιν εντυπωσιάζει στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου από το καλοκαίρι του 2023, που άφησε την Τότεναμ για να παίξει στην Μπουντεσλίγκα. Την περασμένη σεζόν είχε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος ξεκίνησε ακόμη πιο εντυπωσιακά, έχοντας ήδη 25 γκολ και τέσσερις ασίστ στα 20 πρώτα ματς της σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις.

Η φημολογία επιμένει πως σκέφτεται να επιστρέψει το επόμενο καλοκαίρι στην Αγγλία, αλλά η ισπανική εφημερίδα «Sport» αποκάλυψε ότι ο 32χρονος Άγγλος σταρ είναι και στη λίστα της Μπαρτσελόνα, που ψάχνει για τον αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος στο τέλος της σεζόν αναμένεται ν' αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη!

Ο γερμανικός σύλλογος ξέρει καλά πως μπορεί να χάσει τον διεθνή επιθετικό, δεδομένου ότι στο συμβόλαιο που υπέγραψε, υπάρχουν ρήτρες που θα του επέτρεπαν να φύγει από την Βαυαρία υπό προϋποθέσεις και να παίξει από το προσεχές καλοκαίρι σε άλλη ομάδα.

Ο ίδιος αποφάσισε το καλοκαίρι να παραμείνει και τη φετινή σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, ελπίζοντας πως θα καταφέρει να κερδίσει με τη βαυαρική ομάδα το Champions League και μετά ν' αλλάξει ομάδα και ίσως να επιστρέψει στο αγγλικό πρωτάθλημα και στην Τότεναμ.

H πρωταθλήτρια Ισπανίας, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, φέρεται να μελετά κι αυτή τους όρους του συμβολαίου του και να εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση το καλοκαίρι για να πάρει τα δικαιώματα του.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τους όρους αυτούς στο συμβόλαιο του, που έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, ο Κέιν μπορεί να φύγει από το Μόναχο στο τέλος της σεζόν αντί 65 εκατ. ευρώ. Για να φύγει όμως θα πρέπει να ενημερώσει τη διοίκηση της βαυαρικής ομάδας πριν από τη χειμερινή διακοπή της μπουντεσλίγκα και συγκεκριμένα πριν το τέλος Δεκεμβρίου.

Ο Χάνσι Φλικ έχει στη λίστα του τον Κέιν για να πάρει τη θέση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος παρά τις δελεαστικές προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ, το περασμένο καλοκαίρι, έμεινε στην Ισπανία και αποφάσισε να παίξει και τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα». Ο 37χρονος Πολωνός διεθνής φορ εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2022 στο ρόστερ της ομάδας της Βαρκελώνης, μετά από σπουδαία καριέρα στη Γερμανία με Ντόρτμουντ και Μπάγερν Μονάχου.

Έχει συμβόλαιο έως το προσεχές καλοκαίρι και σύμφωνα με όσα αναφέρει η ισπανική εφημερίδα ο Πολωνός σταρ στο τέλος της σεζόν θ' αποχωρήσει από τη Βαρκελόνη για να κλείσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ή των ΗΠΑ.