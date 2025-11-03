MENU
Κουτσιαύτης: «Το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ταρέμι το μεγαλύτερο λάθος της αγωνιστικής» (vid)

Ο Αριστομένης Κουτσιαύτης σχολιάζει στην εκπομπή Center Fox τις αμφισβητούμενες φάσεις της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
