Ατρόμητος: Ζήτησε ακρόαση από τον Λανουά ο Σπανός

Ο Ατρόμητος θέλει να εκφράσει τα παράπονά του για τη διαιτητική αντιμετώπιση που τυγχάνει στον επικεφαλής της ΚΕΔ.

Έντονα παράπονα από τη διαιτησία έχει ο Ατρόμητος, μετά την εντός έδρας ήττα με 2-1 από την Κηφισιά το Σάββατο. Ο Γιώργος Σπανός διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή Ευαγγέλου μετά το τέλος του αγώνα, αλλά δεν σταματά εκεί.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ μίλησε σε έντονο ύφος στον ρέφερι, λέγοντας του μεταξύ άλλων: «Τι κάνεις; Τι είναι αυτά που δίνεις; Είναι δυνατόν να λες πως η μπάλα πήγαινε στον τερματοφύλακα;».

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ζήτησε ακρόαση από τον επικεφαλής της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά, προκειμένου να καταγγείλει τη διαιτησία του Ευαγγέλου στο ματς με την Κηφισιά, ενώ θα παρουσιάσει και στοιχεία από άλλους αγώνες, με τους Περιστεριώτες να διαμαρτύρονται έντονα για τη συνολική διαιτητική αντιμετώπιση που έχουν από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Για όλα αυτά ο Γιώργος Σπανός έχει ήδη ενημερώσει και τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση.

