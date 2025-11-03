Πινέδα: «Χάρηκα πολύ για το γκολ - Δουλεύουμε όλοι μαζί ως ομάδα» (vid)

O Πινέδα αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Παναιτωλικό (1-0), μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

O Ορμπελίν Πινέδα πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Παναιτωλικό και στις καθυστερήσεις πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη στην AEK, έπειτα από πολύ ωραία συνεργασία του με τον Λάζαρο Ρότα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πινέδα μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι, για την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και για την προσωπική του απόδοση.

«Είναι αλήθεια ότι ήταν ένα έντονο παιχνίδι και ο αντίπαλος δεν μας άφησε χώρους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό που κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε να επιμείνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά τα καταφέραμε, μπορέσαμε σκοράραμε, πήραμε τους τρεις βαθμούς που ήταν σημαντικοί και φεύγουμε με τη νίκη», ανέφερε αρχικά.

Για το γκολ που πέτυχε: «Χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα. Το συζητούσα με τον Περέιρα και τον Μάνταλο ότι κοντεύει να συμπληρωθεί ένας χρόνος που δεν έχω σκοράρει, οπότε χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα την μπάλα να καταλήγει στο τέρμα. Αυτό που κάνουμε όλοι μαζί είναι να δουλεύουμε ως ομάδα. Προσπαθούμε ο καθένας να βοηθήσει όσο καλύτερα γίνεται από το δικό του πόστο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Το θετικό είναι ότι κερδίσαμε σήμερα και φεύγουμε με τους τρεις βαθμούς».

Κλείνοντας σημείωσε: «Πάντα σκέφτομαι το θετικό, πώς θα κερδίσει η ομάδα. Ξέρουμε ότι πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, ότι πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Αυτό που λέω πάντα είναι ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλο. Εγώ από την πλευρά μου πάντα βοηθάω τους συμπαίκτες μου για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και όταν νικάς έχεις κερδίσει, οπότε όλα καλά».

