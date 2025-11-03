Πανσερραϊκός: Η δυσμενής θέση του Μπάτσι και τα «φύγε-φύγε» από την κερκίδα!

Κατήφεια και προβληματισμός στον Πανσερραϊκό μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, τα σερί αρνητικά αποτελέσματα και την κακή εικόνα της ομάδας - Στο στόχαστρο της κερκίδας ο προπονητής, Κριστιάνο Μπάτσι!

Μία τρομερά δύσκολη περίοδο διανύει ο Πανσερραϊκός, ο οποίος μετρά τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα και βρίσκεται πλέον στην προτελευταία θέση της Super League με μόλις πέντε βαθμούς (1 νίκη μετά από 9 αγώνες).

Δεν είναι μυστικό πως οι ιθύνοντες της Μακεδονικής ομάδας μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΛ το περασμένο Σάββατο με 0-2, έκαναν διερευνητικές επαφές καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδας με προπονητές, όπως ο Γιάννης Πετράκης, ωστόσο καμία από τις περιπτώσεις δεν προχώρησαν οριστικά, είτε θετικά είτε αρνητικά.

Ο Κριστιάνο Μπάτσι, μετά την αναμενόμενη -λόγω μεγάλης διαφοράς δυναμικότητας- ήττα από τον ΠΑΟΚ με 0-5 στον «Λάκκο των Λεόντων», έγινε αποδέκτης γιουχαρισμάτων και συνθημάτων κατά του από την κερκίδα των γηπεδούχων, κυρίως για την εικόνα που δείχνει η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο αλλά και για το γεγονός ότι δέχτηκε μεγάλο αριθμό τερμάτων από τον Δικέφαλο.

Στην συνέντευξη Τύπου, ο Ιταλός τεχνικός ρωτήθηκε αν έχει σκοπό να παραιτηθεί, με τον ίδιο να κάνει... ντρίμπλα στην απάντησή του και να αναφέρει πως καταλαβαίνει απόλυτα την δυσαρέσκεια που εκφράζει ο κόσμος και η διοίκηση προς το πρόσωπό του, ωστόσο όσο βρίσκεται στον πάγκο του Πανσερραϊκού, θα δίνει καθημερινά την δική του μάχη για τα «λιοντάρια» και την βελτίωση της αγωνιστικής συμπεριφοράς του συνόλου του.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση του Μπάτσι στην τεχνική ηγεσία των Σερραίων κρίνεται κάτι παραπάνω από επισφαλής, ενώ δεν είναι απίθανο να υπάρξουν εξελίξεις τις επόμενες ημέρες.

Πριν από την διακοπή ελέω εθνικών ομάδων, ο Πανσερραϊκός έχει ακόμη ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, καθώς αντιμετωπίζει τον πολύ φορμαρισμένο Λεβαδειακό στην Βοιωτία, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League (9/11 - 17:00).