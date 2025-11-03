Η φιλοσοφία του Πέρικο Κάμπος που έρχεται στον Παναθηναϊκό: «Χτίσιμο ομάδας πέτρα-πέτρα όπως τα παλιά σπίτια»

Η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Πέρικο Κάμπος, ο οποίος ετοιμάζεται να συνεργαστεί ξανά με τον Ράδα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Η μακρά πορεία του στον χώρο του ποδοσφαίρου και τα μαθήματα που έχει πάρει. Από την Κόρδοβα μέχρι την Λίβερπουλ και την Ρεάλ Μαδρίτης από το πόστο του chief σκάουτ. «Προτιμώ τα παλιά σπίτι που χτίζονταν πέτρα-πέτρα δυναμώνοντας τα θεμέλια. Έτσι θα πρέπει να φτιάχνονται και οι ομάδες».

Ο 68χρονος, ο οποίος θεωρείται ειδικός στο κομμάτι του σκάουτινγκ, τα τελευταία 25 χρόνια ακολούθησε τον Μπενίτεθ σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Πρόκειται για παίκτη «θρύλο» της Κόρδοβα (290 ματς) και μετέπειτα τεχνικό διευθυντή του ισπανικού συλλόγου.

Από την εποχή που εργαζόταν στην Κόρδοβα, η ζωή του πήρε άλλη τροπή όταν γνώρισε τον Ράφα Μπενίτεθ. «Ήμουν τυχερός», λέει. «Είχα μόλις τελειώσει τη θητεία μου στην Κόρδοβα, και τότε ήρθα σε επαφή με τον Ράφα. Είδε τον τρόπο που δούλευα, γνωριστήκαμε και… ταίριαξε το κλίμα. Από εκεί ξεκίνησαν όλα».

Από την Τενερίφη, όπου εκείνη τη χρονιά προβιβάσθηκε στη La Liga μέχρι τη Βαλένθια, τη Λίβερπουλ, την Ίντερ, την Τσέλσι και τη Νάπολι, ο Κάμπος ακολούθησε για περισσότερα από 13 χρόνια τον Μπενίτεθ σε κάθε προπονητικό βήμα του.



«Στην Τσέλσι δεν δούλεψα για τον σύλλογο, αλλά για τον Ράφα προσωπικά, γιατί όταν πήγα, η σεζόν είχε ήδη ξεκινήσει και τα πόστα είχα καλυφθεί.



Ξεκινήσαμε μια νέα περιπέτεια στη Νάπολι, όπου ήμουν πλήρως αφοσιωμένος στη μελέτη της αγοράς και στην προσαρμογή στα δεδομένα. Στο ποδόσφαιρο όλα αλλάζουν συνεχώς, δεν μπορεί να βρίσκεσαι το ίδιο σημείο. Αν μιλήσουμε επαγγελματικά», συνεχίζει ο Κάμπος, «κανένας σύλλογος που θέλει να πετύχει δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς πλάνο και χωρίς έναν υπεύθυνο για τη διαχείριση του αθλητικού τμήματος. Δεν γίνεται να υπάρχουν μόνο το διοικητικό συμβούλιο και μια τεχνική επιτροπή που απλώς να εκφράζει γνώμη.



Ένας τεχνικός διευθυντής, με την ομάδα του, δουλεύει διαρκώς για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Έχει συνεχή ενημέρωση, γνωρίζει τα πάντα για παίκτες και αγορές, κι έτσι μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη. Αυτή η εμπειρία δίνει σταθερότητα στο πρότζεκτ. Είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζεται το "σπίτι"».

Και προσθέτει: «Οι ομάδες χτίζονται είτε με υπομονή, είτε με χρήμα. Και με τα δύο, ακόμα καλύτερα. Εγώ προτιμώ τα σπίτια των παλιών, που τα έχτιζαν πέτρα-πέτρα, δυναμώνοντας τα θεμέλια. Έτσι, όταν έφταναν στη σκεπή και στην καμινάδα, μπορούσαν να κοιμηθούν ήσυχοι, ξέροντας πως το οικοδόμημα δεν θα γκρεμιστεί».

Όπως παραδέχεται ο Πέρικο Κάμπος, το ποδόσφαιρο αλλάζει συνεχώς. «Οι εποχές αλλάζουν, οι κανόνες αλλάζουν. Το μυστικό είναι να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, αλλά ποτέ να μην ξεχνάς την ουσία. Και η ουσία είναι η μπάλα. Κάποιος μου είπε πρόσφατα ότι η μπάλα είναι σαν το σύμπαν κι έχει δίκιο, γιατί μπορείς να ελέγξεις το σύμπαν με τα πόδια σου!

Το ποδόσφαιρο είναι πολύπλοκο και απλό ταυτόχρονα. Όλα περιστρέφονται γύρω από την μπάλα. Όλοι πρέπει να μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε», συνεχίζει. «Οι παίκτες, οι προπονητές, οι παράγοντες… όλοι οφείλουμε να εξελισσόμαστε συνεχώς, να επαναφευρίσκουμε τον εαυτό μας».



Κοινός παρανομαστής εδώ και χρόνια στην καριέρα του Κάμπος είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. «Είμαστε ακόμη μαζί, κι αυτό με κάνει χαρούμενο. Έχω μάθει πάρα πολλά, έχω δει διαφορετικές μεθοδολογίες και τρόπους δουλειάς από αυτούς που είχαμε συνηθίσει. Πολλοί νομίζουν πως στο ποδόσφαιρο έχουν ανακαλυφθεί όλα, αλλά πάντα υπάρχει κάτι νέο να μάθεις, να δοκιμάσεις, να εφαρμόσεις».

Μοιράζεται, μάλιστα, μια όμορφη εικόνα από την Ολλανδία: «Στην Ολλανδία, όταν παρακολουθούσα τις ακαδημίες του Άγιαξ και της Φέγενορντ, παρατήρησα πως τα παιδιά, στο τέλος της προπόνησης, τραγουδούσαν τον ύμνο του συλλόγου. Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά για μένα είναι ουσιαστικό. Από μικρά, μαθαίνουν ποιοι είναι και τι αντιπροσωπεύει ο σύλλογός τους».

Ο Κάμπος δεν διστάζει να μιλήσει και για τις δύσκολες στιγμές. «Θα είμαι ειλικρινής», λέει. «Ένα ταξίδι που έκανα στην Τουρκία δεν μου άφησε καλές αναμνήσεις. Ήταν δύσκολο. Η κουλτούρα, η γλώσσα, οι πτήσεις, η προσαρμογή… Κάποια στιγμή κάθισα σε ένα παγκάκι και σκέφτηκα: “Τι κάνω εδώ;” Η οικογένειά μου, οι άνθρωποί μου, η ζωή μου είναι στην Κόρδοβα.



Μετά συνειδητοποίησα ότι πρέπει να είμαι ευγνώμων. Να ευχαριστώ τον Θεό που έχω δουλειά, που με εκτιμούν, που μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ. Δεν είναι πάντα εύκολο, χρειάζεται θυσίες, αλλά πρέπει να συνεχίζεις. Να προχωράς».