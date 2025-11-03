Βόλος: Ξεκίνησε η επισπορά στον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης του αγωνιστικού χώρου στο Πανθεσσαλικό στάδιο.

Απαράδεκτη ήταν εικόνα του αγωνιστικού χώρου του Πανθεσσαλικού στο Βόλος-Παναθηναϊκός, ωστόσο ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης. Το στάδιο θα μείνει κλειστό για τις επόμενες 20 μέρες, ενώ θα είναι έτοιμο για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των «κυανέρυθρων» με τον Λεβαδειακό.

Η ενημέρωση του Βόλου:

