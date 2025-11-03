Σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Αστέρας της Premier League δέχθηκε απειλή με όπλο – Συνελήφθη γνωστός ατζέντης!

Σοβαρό περιστατικό αναστάτωσε τον χώρο της Premier League, καθώς –σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun– νεαρός ποδοσφαιριστής απειλήθηκε με όπλο στο Λονδίνο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους ατζέντηδες της Αγγλίας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου σε πολυσύχναστη περιοχή της βρετανικής πρωτεύουσας. Θύμα φέρεται να είναι 20χρονος παίκτης της Premier League, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μαζί με έναν φίλο του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας άνδρας τούς πλησίασε και φέρεται να τον απείλησε με πυροβόλο όπλο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός, καθώς οι δύο νεαροί κατάφεραν να διαφύγουν.

Οι αστυνομικές αρχές, μετά από έρευνα, συνέλαβαν ως ύποπτο έναν 31χρονο ατζέντη ποδοσφαιριστών με ευρεία δράση στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο συγκεκριμένος μάνατζερ φέρεται να εκπροσωπεί αρκετούς γνωστούς παίκτες, μεταξύ των οποίων και έναν διεθνή με την Εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση στις 9 Σεπτεμβρίου, υπό τον όρο να μην έρθει σε καμία επαφή με τον παίκτη. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, καθώς ο ατζέντης φέρεται να εμπλέκεται και σε υπόθεση εκβιασμού και απειλών προς άτομα του περιβάλλοντος του ποδοσφαιριστή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες, ωστόσο η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Premier League και έντονη κινητικότητα στις αστυνομικές και αθλητικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.