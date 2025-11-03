Ακόμη κι όταν ο ΠΑΟΚ δεν πατά... γκάζι, ο Λουτσέσκου τον κρατά σε εγρήγορση!

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να παρουσιάζει μια εικόνα ωριμότητας, βρίσκοντας τον τρόπο να επιβάλλεται με χαρακτηριστική άνεση ακόμη και σε βραδιές όπου δεν πατάει… γκάζι αλλά έχει τον Λουτσέσκου να τον κρατά σε εγρήγορση!

Ο ΠΑΟΚ κερδίζει, σκοράρει, διαχειρίζεται τα παιχνίδια, ανοίγει το rotation και εντάσσει νέα πρόσωπα στο αγωνιστικό πλάνο χωρίς να χάνει τη συνοχή του. Λειτουργεί με αυτοματισμούς, ποδοσφαιρική πειθαρχία και κυρίως με την αυτοπεποίθηση ενός διεκδικητή τίτλου. Κοινώς, τα κάνει όλα σχεδόν άψογα.

Κι όμως, μέσα σε αυτό το περιβάλλον απόλυτης ευτυχίας, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ήταν και πάλι εκείνος που φρόντισε να επαναφέρει την κουβέντα στο σωστό πλαίσιο: «το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να θεωρήσουμε ότι τελειώσαμε τη δουλειά».

Ένα από τα στοιχεία που αναμφίβολα έδωσαν στους Θεσσαλονικείς το πιο «μάγκικο» πρωτάθλημα της ιστορίας τους πριν από δύο χρόνια, ήταν η ταπεινότητα με την οποία σύσσωμος ο οργανισμός αντιμετώπιζε κάθε ποδοσφαιρική πρόκληση. Το περιβόητο game by game που έβγαινε μόνιμα από το στόμα του Ραζβάν Λουτσέσκου...

Μία φιλοσοφία που έχει εμφυσήσει για τα καλά και στους παίκτες του, ακόμη και σε εκείνους που μετρούν μήνες στο δυναμικό της ομάδας. Για την ιστορία, ο Λούκα Ιβανούσετς ρωτήθηκε, μετά την «πεντάρα» στον Πανσερραϊκό, για τον πρώτο... τελικό που έχει μπροστά του στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή (9/11), και απέφυγε κάθε κουβέντα, στρέφοντας την προσοχή του μόνο στην Γιουνγκ Μπόις.

Όπως ακριβώς είχε κάνει νωρίτερα και ο προπονητής του: «δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση. Έρχονται παιχνίδια που απαιτούν απόλυτη ένταση και συγκέντρωση». Ο Λουτσέσκου φρόντισε να βγάλει τον ίδιο και τους παίκτες του εκτός της μεγάλης εικόνας και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προσγείωσης. Γιατί πολύ απλά είναι ο άνθρωπος που έχει ζήσει τις διαδρομές ως το τέλος, ξέρει από παγίδες, από περιόδους ευτυχίας που μπορούν να εξελιχθούν σε εφησυχασμό, αλλά και από στιγμές που η ομάδα χρειάζεται ψυχραιμία και προστασία.

Αν κάτι κρατά ο Δικέφαλος από το ματς στις Σέρρες είναι η νίκη που του επιτρέπει να συνεχίζει σταθερά στην κορυφή, οι τρεις βαθμοί, τα πέντε γκολ και η αίσθηση ότι ακόμη και σε βραδιές που αγωνίζεται σε «χαμηλή ταχύτητα», βρίσκει τρόπο να επιβάλλεται με άνεση. Σε όλα αυτά, προστίθεται σαφώς και η ανάδειξη νέων προσώπων και λύσεων στο ρόστερ, κάτι που αποτελεί σημαντική παράμετρο στη φιλοσοφία του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το στοιχείο, εξηγώντας πως όταν ένας παίκτης εισέρχεται σε ένα σύνολο που λειτουργεί σωστά, το έργο του γίνεται ευκολότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Μπιάνκο που δείχνει να προσαρμόζεται στο σύνολο αλλά και ο Ιβανούσετς. Δύο παίκτες που άρεσαν (ξανά) και κυρίως έδωσαν «ανάσες» στους πιο επιβαρυμένους. Για τον Γιακουμάκη δεν χρειάζονται πολλά λόγια, κάνει και με το παραπάνω τη δουλειά του και το ποδόσφαιρο τον ανταμείβει...

Η σεζόν μπαίνει πλέον σε ένα κομβικό σημείο, όπου θα αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το που το πάει ο ΠΑΟΚ... Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και η ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Γιουνγκ Μπόις, αποτελούν το πρώτο μεγάλο crash test για τη νοοτροπία που ο Λουτσέσκου επιχειρεί να θωρακίσει. Αν διατηρήσει το καθαρό μυαλό και την πειθαρχία που τον χαρακτηρίζει το τελευταίο διάστημα, τότε μπορεί όχι απλώς να παραμείνει στην κορυφή, αλλά να την κάνει «κανονικότητα». Το μομέντουμ είναι υπέρ του, το αν θα γίνει διάρκεια, είναι το στοίχημα που αρχίζει τώρα...