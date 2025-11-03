Χανιά: «Κακο-σκηνοθετημένη παράσταση κουκλοθεάτρου το χθεσινό ματς με το Αιγάλεω» (vid)

Έντονα παράπονα από τη διαιτησία είχαν τα Χανιά στην ήττα από το Αιγάλεω, καθώς διαμαρτύρεται για την αποβολή του Ισάλα και δύο περιπτώσεις πέναλτι.

Αναλυτικά:

ΑΒ – Ειδική Παράσταση – Κουκλοθέατρο εν δράση

Χθες δεν συμμετείχαμε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Συμμετείχαμε σε μια κακο – σκηνοθετημένη παράσταση κουκλοθεάτρου, όπου κάποιοι «πονηροί» νομίζουν πως κρατούν τα νήματα και πως οι μαριονέτες τους κινούνται χωρίς το κοινό να τους αντιλαμβάνεται.

Το κοινό όμως και ΒΛΕΠΕΙ και ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ. Ξέρει ποιος κουνάει τα σχοινιά, ποιος κάνει τις κινήσεις και ποιος… «Βισκαδωρεύει» το έργο.

Η μόνη διαφορά είναι ότι στο θέατρο, στο τέλος χειροκροτείς.

Στο ποδόσφαιρο μουντζώνεις και κρατάς σημειώσεις. Η αηδία και η ανοχή έχουν και ένα όριο, το οποίο χθες ξεπεράσατε κατά πολύ!

Έως εδώ!

ΥΓ: Συγχαρητήρια σε Ηράκλειο και Δυτική Αττική για το επίπεδο που έχουν φτάσει σε παραγωγή μαριονέτας. Να την κάνετε και εξαγωγή στην Ευρώπη.