Το μήνυμα του Μάνταλου σε Πινέδα και διαιτησία: «Πολλές φλέβες» (pic)

Ο Πέτρος Μάνταλος σχολίασε τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού με το γκολ του Πινέδα.

Σημαντική, αλλά αγχωτική νίκη πήρε η ΑΕΚ χθες κόντρα στον Παναιτωλικό, με γκολ του Ορμπελίν Πινέδα στις καθυστερήσεις. Ο Πέτρος Μάνταλος είδε το παιχνίδι από την εξέδρα, καθώς ήταν τιμωρημένος, ωστόσο το έζησε έντονα και πήρε θέση για τα όσα έγιναν.

Σε ανάρτηση στο Instagram, ο αρχηγός της Ένωσης ανέβασε τη φωτογραφία με τον Μεξικανό άσο να πανηγυρίζει μετά την επίτευξη του νικητήριου γκολ, έγραψε από πάνω «πολλές φλέβες» κι έβαλε δίπλα έναν διαιτητή που δείχνει κίτρινη κάρτα.

Στη φωτογραφία, φαίνονται οι φλέβες του Πινέδα που πανηγυρίζει έντονα το γκολ, κι εκεί αναφέρεται το σχόλιο του Μάνταλου, ενώ το εικονίδιο του διαιτητή καυτηριάζει τη στάση του Παπαδόπουλου, που έδειξε αρκετές κάρτες χθες στους παίκτες της ΑΕΚ και στον πάγκο.