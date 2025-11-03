Απίστευτο: Ο Λεβαδειακός έχει βάλει περισσότερα γκολ από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό μαζί!

Οι Βοιωτοί σκοράρουν κατά ριπάς έχοντας την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, μετρώντας περισσότερα γκολ από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό μαζί.

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στο φετινό πρωτάθλημα και το φινάλε της 9ης αγωνιστικής (με εκκρεμότητα την αποψινή μάχη ουραγών Αστέρα-ΟΦΗ), τον βρίσκει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, συγκάτοικο με τον Βόλο, αλλά με πολύ καλύτερο goal average, αφού μετράει 21-10 τέρματα έναντι 12-13.

Και πώς να μην έχει όταν η αρμάδα του Νίκου Παπαδόπουλου συνεχίζει να διαθέτει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, με περισσότερα από δύο γκολ μ.ο.!

Και προσέξτε: πολλοί θα σταθούν στο εντυπωσιακό 6-0 επί του Παναιτωλικού. Ωστόσο την ίδια στιγμή τόσο ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ, όσο και ο 2ος Ολυμπιακός έχουν επίσης να επιδείξουν από μία πεντάρα, αμφότερες επί του Πανσερραϊκού, τον οποίο ο Λεβαδειακός φιλοξενεί την προσεχή αγωνιστική.

Παρά ταύτα οι Βοιωτοί έχουν πετύχει περισσότερα τέρματα τόσο από τους Θεσσαλονικείς που βρίσκονται στα 19-5 και τους Ερυθρόλευκους που έχουν 20-6.

Επίσης εξαιρετικά εντυπωσιακό όμως είναι ότι η ομάδα της Λιβαδειάς έχει πετύχει μόνη της περισσότερα τέρματα από δύο διεκδικητές του τίτλου μαζί, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό! Μόλις 10 γκολ σε 9 ματς για την Ένωση (και 7 παθητικό), επίσης μόλις 10 τέρματα, αλλά με ματς λιγότερο (και 8 παθητικό) για τον Παναθηναϊκό!

Σε ακόμη χειρότερη μοίρα ο Άρης των μόλις 9 γκολ σε ισάριθμους αγώνες, με αρνητικό goal average (9-11). Επίσης πολύ καλύτερη επίθεση από ΑΕΚ, ΠΑΟ έχει και η Κηφισιά των 16 τερμάτων, επίσης ο Βόλος των 12 γκολ, ακόμη κι ο... δυσκοίλιος Ατρόμητος υπερτερεί με 11 γκολ.