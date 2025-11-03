Αυλαία στην Τρίπολη με… τελικό παραμονής

Η αναμέτρηση του Αστέρα Aktor με τον ΟΦΗ ρίχνει το απόγευμα την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Πρόωρος τελικός είναι το σημερινό παιχνίδι του Αστέρα Aktor απέναντι στον ΟΦΗ στις 17:00 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» και για τις δύο ομάδες. Οι Αρκάδες βρίσκονται χωρίς νίκη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Κρητικοί δεν έχουν ξεκινήσει καλά και η -προσωρινή- αφαίρεση βαθμών για την υπόθεση Παπάζογλου τους έχει βυθίσει κι άλλο.

Στόχος και των δύο μονομάχων είναι η νίκη, που θα δώσει το σύνθημα της αντεπίθεσης, προκειμένου να μη χαθεί κι άλλο έδαφος τόσο νωρίς στη σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής:

Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος Αθηνών – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Aktor – ΟΦΗ (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 9 23

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 22

3. ΑΕΚ 9 19

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9 15

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 9 15

6. ΑΡΗΣ 9 12

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 9 12

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 12

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9 8

11. ΑΕΛ 9 7

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 5

13. ΟΦΗ 7 3

14. ASTERAS AKTOR 8 3