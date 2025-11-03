Αυλαία στην Τρίπολη με… τελικό παραμονής

Πρόωρος τελικός είναι το σημερινό παιχνίδι του Αστέρα Aktor απέναντι στον ΟΦΗ στις 17:00 στο «Θ. Κολοκοτρώνης» και για τις δύο ομάδες. Οι Αρκάδες βρίσκονται χωρίς νίκη στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ οι Κρητικοί δεν έχουν ξεκινήσει καλά και η -προσωρινή- αφαίρεση βαθμών για την υπόθεση Παπάζογλου τους έχει βυθίσει κι άλλο.
Στόχος και των δύο μονομάχων είναι η νίκη, που θα δώσει το σύνθημα της αντεπίθεσης, προκειμένου να μη χαθεί κι άλλο έδαφος τόσο νωρίς στη σεζόν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής:
Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος Αθηνών – Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός – Άρης 2-1
ΑΕΛ – Λεβαδειακός 0-2
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Aktor – ΟΦΗ (Novasports Prime)
Η βαθμολογία
1. ΠΑΟΚ 9 23
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 22
3. ΑΕΚ 9 19
4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9 15
5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 9 15
6. ΑΡΗΣ 9 12
7. ΚΗΦΙΣΙΑ 9 12
8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 12
9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 9
10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9 8
11. ΑΕΛ 9 7
12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 5
13. ΟΦΗ 7 3
14. ASTERAS AKTOR 8 3