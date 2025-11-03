Αλεξάντερ-Άρνολντ: «Αν σκοράρω απέναντι στην Λίβερπουλ δεν θα πανηγυρίσω»

Tην Τρίτη (4/11) η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης για την League Phase του Champions League σε μια ιδιαίτερη αναμέτρηση για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Ο Άγγλος μπακ το καλοκαίρι μετακόμισε από τους «Reds» στους Μαδριλένους και λίγους μήνες μετά θα επιστρέψει στο γήπεδο που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και βίωσε μεγάλες στιγμές.

Ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, μάλιστα ρωτήθηκε για την επιστροφή του στο Anfield αλλά και το ενδεχόμενο να σημειώσει κάποιο γκολ απέναντι στην ομάδα που αγωνίζονταν μέχρι και πριν λίγους μήνες.

«Αν σκόραρα εναντίον της Λίβερπουλ, για να είμαι ειλικρινής δεν θα πανηγύριζα», ανέφερε ο 27χρονος αμυντικός, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τον σεβασμό του στον σύλλογο που ανδρώθηκε.