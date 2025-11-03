Η Φιορεντίνα «τελειώνει» τον Πιόλι από τον πάγκο της

Στην πόρτα της εξόδου από την Φιορεντίνα βρίσκεται ο Στέφανο Πιόλι, μετά το κάκιστο ξεκίνημα των «Βιόλα» την φετινή σεζόν.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο έμπειρος τεχνικός «μετράει ώρες» στον πάγκο της Φιορεντίνα, με την διοίκηση των «Βιόλα» να είναι πολύ απογοητευμένη από την δουλειά του Πιόλι.

Η Φιορεντίνα μετά από 10 αγωνιστικές δεν έχει γευτεί τη χαρά της νίκης και πλέον την Δευτέρα αναμένεται να δρομολογηθούν εξελίξεις για τον πάγκο της ιταλικής ομάδας.