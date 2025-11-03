Ζανελάτο: «Μας έχει επηρεάσει θετικά η παρουσία του Κόντη»

Ο Φράνκο Ζανελάτο μίλησε για την αλλαγή στον πάγκο του ΟΦΗ, τονίζοντας ότι η έλευση του Χρήστου Κόντη έχει επηρεάσει θετικά του ποδοσφαιριστές των Κρητικών.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την έλευση του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του ΟΦΗ: «Πιστεύω πως η άφιξη του νέου προπονητή μας έχει επηρεάσει θετικά. Γνωρίζουμε καλύτερα τον προπονητή καθημερινά, προσπαθεί να μας εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε. Η παρουσία του μας έχει επηρεάσει θετικά».

Για την αποχώρηση του Μίλαν Ράσταβατς: «Ο κ. Ράσταβατς και οι συνεργάτες του έφυγαν και αυτό δεν ήταν καλό νέο για εμάς λόγω των όσων πέτυχε πέρυσι και με τους παίκτες. Είχε πολύ καλές σχέσεις με όλους στην ομάδα, μας έμαθε πολλά πράγματα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και συνεχίζουμε».