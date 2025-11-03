Μπουχαλάκης: «Μας αφήνει μια πίκρα το αποτέλεσμα»

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, μίλησε για την πίκρα που άφησε στους παίκτες του Παναιτωλικού η ήττα από την ΑΕΚ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ: «Κάναμε την προσπάθειά μας, πιο πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Δεν καταφέραμε να απειλήσουμε όσο θα θέλαμε στο επιθετικό κομμάτι. Αμυντικά, πέραν από κάποιες σέντρες και στημένα κρατήσαμε όσο μπορούσαμε. Δεχθήκαμε γκολ στις καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε.

Ήταν σημαντικός ο βαθμός, την προηγούμενη εβδομάδα θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει δύο ακόμα βαθμούς. Οι λεπτομέρειες κρίνουν αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 100% μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την πορεία μας το Σάββατο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, συνεχίζουμε».



Για το αν το αποτέλεσμα αφήνει πίκρα: «Όταν παίζεις με μεγάλο αντίπαλο και φτάνεις σε αυτό το σημείο είναι λίγο πίκρα. Μπορείς να τα καταφέρεις, έχεις κάνει μεγάλη προσπάθεια. Οι ομάδες αυτές έχουν ποιότητα, μπορούν να κάνουν την διαφορά με μία κίνηση. Δεν τα καταφέραμε. Κρατάμε την προσπάθεια και το αμυντικό κομμάτι. Αρχής γενομένης από Δευτέρα-Τρίτη να δουλέψουμε για το ματς με την ΑΕΛ και να τα δώσουμε όλα για τους τρεις πόντους».



Για την παρουσία του κόσμου: «Μας βοηθούν πάρα πολύ. Δε το είχα βιώσει στα προηγούμενα χρόνια. Τους ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη. Θα δώσουμε ότι μπορούμε στο γήπεδο για να τους κάνουμε περήφανους και να φτάσουμε τον Παναιτωλικό όσο πιο ψηλά γίνεται».



Για το ότι είναι αρχηγός της ομάδας με την έλευση Αναστασίου: «Υπάρχει μεγάλος σεβασμός για μένα από όλα τα παιδιά. Ήρθα εδώ για να βοηθήσω, δεν με ενδιαφέρει τόσο να φοράω το περιβραχιόνιο και να φαίνομαι. Ήταν επιλογή του προπονητή. Τον ευχαριστώ πολύ αλλά δεν μου αρκεί αυτό. Οι ευθύνες είναι μεγάλες. Θέλω να βοηθήσω. Η ομάδα με σεβάστηκε και μου έδειξε ότι με ήθελε πολύ. Θέλω να προσθέσω ένα ακόμα λιθαράκι για το κάτι παραπάνω».

Για το «κεφάλαιο» Εθνική: «Για μένα δεν κλείνει ποτέ, είναι ύψιστη τιμή και μακάρι να έρθει ξανά».