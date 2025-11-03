MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Πήρε το ντέρμπι και πάτησε ξανά στην κορυφή η Πόρτο

Η Πόρτο ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με την Μπράγκα, επικράτησε με 2-1 και επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Primeira Liga.

Οι «Δράκοι» πήραν το προβάδισμα με τον Μόρα στο 45ο λεπτό, όμως η Μπράγκα είχε την απάντηση στην εκκίνηση του δεύτερου ημιχρόνου, με τον Βίκτορ Γκόμες στο 51' να ισοφαρίζει σε 1-1.

Λίγο πριν την συμπλήρωση 80 λεπτών αγώνα, ωστόσο ο Μπόρχα Σάινθ εκμεταλλεύτηκε τραγικό λάθος της άμυνας της Μπράγκα και διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στην Πόρτο.

Έτσι, οι «Δράκοι» επέστρεψαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, προσπερνώντας την Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη.

