Άνετες νίκες για Λανς και Λιλ

Λανς και Λιλ επικράτησαν με άνεση εντός έδρας των Λοριάν και Ανζέ αντίστοιχα. Μεγάλο διπλό στην έδρα της Ναντ πανηγύρισε η Μετς, ενώ η Λιόν πήρε τον βαθμό στην έδρα της Μπρεστ, αν και έπαιζε από νωρίς με δέκα παίκτες.

Πιο αποτελεσματική της Λοριάν η Λανς, επιβλήθηκε 3-0 πανηγυρίζοντας το πέμπτο τρίποντο στις έξι τελευταίες αγωνιστικές. Ο Έντουαρντ άνοιξε το σκορ στο 6′, με τον Σαΐντ να προσφέρει αέρα δύο τερμάτων στο 77′ και τον Μπαϊντού να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 89′.

Ένα τέρμα του Αντράντε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποδείχθηκε αρκετό στη Λιλ για να κάμψει εντός έδρας την αντίδραση της Ανζέ. Το τελικό αποτέλεσμα αδικεί τους γηπεδούχους που είχαν ευκαιρίες για ευρύτερη νίκη, καταφέρνοντας παράλληλα να μην απειληθούν στο ελάχιστο.

Μία ψυχωμένη Μετς έφυγε με το διπλό από τη Νάντη, επικρατώντας της Ναντ 2-0. Δίκαιο αποτέλεσμα, με τους “γκρενά” ανώτερους συνολικά. Ο Αμπουασβίλι άνοιξε το σκορ στο 82′ και ο Ντιαλό το έκλεισε στο 89′.

Τουλούζ και Χάβρη κατάφεραν να αναδειχθούν ισόπαλες χωρίς τέρματα, δίνοντας ρεσιτάλ αστοχίες, αφού αμφότερες απώλεσαν σημαντικές ευκαιρίες για γκολ.

Η Λιόν υποχρεώθηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο στην έδρα της Μπρεστ από το 7′. Η αποβολή συνέβαλε στο να παρακολουθήσουμε ένα ιδιαίτερα κλειστό παιχνίδι, με λιγοστές καλές στιγμές, το οποίο πήγε στη δύναμη.