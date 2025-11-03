Το top-10 της αγωνιστικής με Έλληνες, γκολάρες, derby και ρεκόρ!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

«Πετάει» η Ρεάλ, σε ρυθμό Κριστιάνο ο Μπαπέ

Μια βδομάδα μετά τη νίκη στο clasico επί της Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ δεν είχε κανένα πρόβλημα να διαλύσει την Βαλένθια στο Bernabeu (4-0) και να κρατήσει τη διαφορά στην κορυφή της La Liga. Τα δύο πρώτα γκολ πέτυχε ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος «χάρισε» και ένα πέναλτι στον Βινίσιους [το έχασε] και είναι στα 13 γκολ στα πρώτα 11 ματς πρωταθλήματος, κάτι που είχε κάνει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο αυτό τον αιώνα [2011-12, 2024-15]. Για μόλις 5η φορά στην ιστορία της η Ρεάλ ξεκινά με 10 νίκες σε 11 αγώνες.

13 - Kylian Mbappé has scored 13 goals in 11 matches in @LaLigaEN 2025/26; only Cristiano Ronaldo had scored 13+ goals in his first 11 matches of a season in the competition with Real Madrid in the 21st century (13 in 2011/12 and 20 in 2014/15).



Gold. pic.twitter.com/yDF4qzodM0 — OptaJose (@OptaJose) November 1, 2025



Άρσεναλ, η καλύτερη άμυνα της Ευρώπης

Απλά η καλύτερη άμυνα της Ευρώπης, μια άμυνα που έχει βάλει [5] πιο πολλά από όσα έχει δεχθεί [3], μια άμυνα που αν συνεχίσει έτσι μπορεί να σπάσει το ρεκόρ στην ιστορία της Premier League, που είναι τα 15 της Τσέλσι του Μουρίνιο το 2004-05. Η Άρσεναλ με τη γνωστή συνταγή πέρασε από την έδρα της Μπέρνλι ελεγχόμενα (0-2), παρέμεινε στο +6 από τη 2η, Μάντσεστερ Σίτι και έφτασε τα 4 σερί clean-sheet και 7 σε 10 ματς. Επέστρεψε στα γκολ ο Γιόκερες.

Arsenal’s starting defence cost around £104M 🛡️



Gabriel Magalhães and William Saliba were the cheapest signings in that back line 🤯 pic.twitter.com/uoRHD0JRwN — ESPN UK (@ESPNUK) October 29, 2025



Έκανε το 15x15 η Μπάγερν!

Μεσοβδόμαδα, με τη νίκη στο Κύπελλο, έκανε το απόλυτο ρεκόρ φτάνοντας τις 14 σερί νίκες στο ξεκίνημα της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις σπάζοντας το ρεκόρ που ανήκε στην Μίλαν στα μεγάλα πρωταθλήματα από το 1992. Τώρα, στην Bundesliga συνέχισε στον ίδιο δρόμο και έκανε το 15x15 έπειτα από το χαλαρό 3-0 σε βάρος της Λεβερκούζεν. Στον πάγκο κράτησε ο Βενσάν Κομπανί τον Χάρι Κέιν γιατί ακολουθεί η Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League.

🚨🇩🇪 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Bayern Munich continue their 100% win record this season. 15 games, 15 wins for them. ✅🤯



Vincent Kompany's side will play PSG (A) next. pic.twitter.com/JfqAUGFI5H — EuroFoot (@eurofootcom) November 1, 2025



Σκόραρε και πανηγύρισε με μάσκα Squid Game ο Τζόλης!

Ο Χρήστος Τζόλης βρήκε και παλι δίχτυα για την Μπριζ στον εντός έδρας αγώνα με την Ντέντερ για το πρωτάθλημα Βελγίου βοηθώντας την ομάδα του να πάρει τη νίκη με 2-1. Ο Έλληνας άσος σκόραρε στο 29’ πετυχαίνοντας το 8ο γκολ του σε όλες τις διοργανώσεις φέτος και το πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες με μάσκες από τη σειρά Squid Game του Netflix.

🎭 | Halloween n’est visiblement pas encore terminé. 👻🎃 #CLUDEN



Regardez la #JPL uniquement sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/BJMYbedNe3 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) November 1, 2025



«Ξύπνησε» η Λίβερπουλ, έπιασε τον Ρούνεϊ ο Σαλάχ

Οι 4 σερί ήττες στο πρωτάθλημα ήταν πολλές για την Λίβερπουλ, η οποία έβγαλε αντίδραση και νίκησε με 2-0 την Άστον Βίλα στο Anfield. Για τους Reds βρήκε ξανά δίχτυα ο Σαλάχ, ο οποίος είναι πλέον υπεύθυνος για 276 γκολ στην Premier League [188 γκολ, 88 αστίστ] και έπιασε την ιστορική επίδοση του Γουέιν Ρούνεϊ. Στο -7 από την κορυφή και την Άρσεναλ βρίσκεται η ομάδα του Άρνε Σλοτ.

276 - Mohamed Salah has now equalled Wayne Rooney (276 for Manchester United) for the most goal involvements in the Premier League for a single club (188 goals and 88 assists for Liverpool). Return. pic.twitter.com/EBnz1ksHl6 — OptaJoe (@OptaJoe) November 1, 2025



Το κόλλησε ξανά ο Ιωαννίδης

Βρήκε ξανά δίχτυα ο Φώτης Ιωαννίδης στην Πορτογαλία. Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού άνοιξε το σκορ για την Σπόρτινγκ με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ στην εντός έδρας νίκη με την Αλβέρκα και αναδείχθηκε man-of-the-match. Ο 25χρονος επιθετικός έχει πλέον 4 γκολ και 3 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τα «Λιοντάρια».

Fotis Ioannidis marcou ontem o seu 4.º golo ao serviço do Sporting CP.



Soma também 3 assistências nos 11 jogos que leva, num total de 446 minutos.



O grego tem contribuição direta para G/A a cada 63 minutos. Até agora, está a cumprir e bem. pic.twitter.com/TdLnKkWccx — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) November 1, 2025



Πήρε τη ματσάρα με την Ρόμα και μπήκε στο κόλπο η Μίλαν

Σε ένα ματς που έχασε ένα τσουβάλι τεράστιες ευκαιρίες και χρειάστηκε ο Μενιάν να πιάσει πέναλτι του Ντιμπάλα στο 82’, η Μίλαν με κούρσα από τα παλιά του Λεάο και γκολ του Πάβλοβιτς, επιβλήθηκε με 1-0 της Ρόμα στο San Siro, την έπιασε στη βαθμολογία και μαζί και με την Ίντερ, οι τρεις τους βρίσκονται στο -1 από την Νάπολι, η οποία το Σάββατο (01/11) έμεινε στο 0-0 με την Κόμο στο Maradona. Τα 10 ματς χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις έφτασαν οι Rossoneri, από τους οποίους καλύτερη άμυνα έχουν μόνο οι Ρόμα [5] και Κόμο [6].

Rafael Leão avec l'AC Milan 🇮🇹 :



🏟️ 267 matchs

⚽ 74 buts

🎯 63 passes décisives

137 G/A.#MilanRoma pic.twitter.com/XibsZAuFIm — Actu Foot Stats (@Actufoot_stats) November 2, 2025



Η Γουλβς απέλυσε τον Βίτορ Περέιρα έπειτα από το ιστορικό αρνητικό ρεκόρ

Το 3-0 από την Φούλαμ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση της Γουλβς, η οποία έδειξε την πόρτα της εξόδου στον προπονητή, Βίτορ Περέιρα. Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού πέρυσι έσωσε την ομάδα στο δεύτερο μισό της σεζόν, όμως πλέον είναι κάτοχος του χειρότερου σερί στην ιστορία. Με τον 57χρονο Πορτογάλο στον πάγκο η Γουλβς έχει απολογισμό 2 ισοπαλίες και 8 ήττες έπειτα από τις πρώτες 10 αγωνιστικές, οπότε ο σύλλογος αποφάσισε ότι είναι ώρα για αλλαγή παρότι το συμβόλαιό του είχε ανανεωθεί μέχρι το 2028 πριν μόλις έναν μήνα. Χειρότερο ξεκίνημα ever στην Premier League λοιπόν ο Περέιρα και απολύθηκε ο ίδιος και όλο το staff του.

Vitor Pereira departs @Wolves following a winless start to the season ❌ pic.twitter.com/jaDtDnkag6 — Premier League (@premierleague) November 2, 2025



Η πρώτη ουραγός που ρίχνει 8άρα!

Που αλλού θα γινόταν; Στην Ολλανδία. Η Χέρακλες διέλυσε με 8-2 την Τσβόλε εντός έδρας και έγινε η πρώτη ουραγός στην ιστορία της Eredivisie που ρίχνει 8άρα. Στις πρώτες 10 αγωνιστικές, η Χέρακλες είχε πετύχει 7 τέρματα και τώρα έβαλε περισσότερα σε ένα παιχνίδι.

🇳🇱 Before today, Heracles Almelo had only scored seven goals in their opening ten Eredivisie games of the season which saw them rock bottom of the league!



Today, they scored EIGHT against PEC Zwolle to more than double their tally for the season!



When is the last time a club… pic.twitter.com/ZRoDwJMmNe — The European Football Express (@TheEuroFE) November 2, 2025

8 - @HeraclesAlmelo are the first team to ever start a matchday at the bottom of the league scoring eight goals in a single @eredivisie game. Shock. pic.twitter.com/Pioxr0E4Ch — OptaJohan (@OptaJohan) November 2, 2025



Η Σέλτικ πήρε το Old Firm στην παράταση

Η Ρέιντζερς έστειλε το Old Firm που έγινε στο Hampden στην παράταση με 1-1 αλλά εκεί η Σέλτικ ήταν ανώτερη. Η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς επικράτησε στον έξτρα χρόνο με 3-1 και πήρε την πρόκριση στον τελικό του League Cup Σκωτίας. Το καθοριστό γκολ με ρουκέτα εκτός περιοχής πέτυχε ο captain των Καθολικών, Κάλουμ ΜακΓκρέγκορ.