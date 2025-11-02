Ο Λεάο έκανε κούρσα από τα παλιά, ο Ντιμπάλα έχασε πέναλτι και η Μίλαν νίκησε 1-0 την Ρόμα και βρέθηκε στο -1 από την κορυφή και την Νάπολι.

Στα μεγάλα ματς αποδεικνύονται σοβαροί οι Rossoneri και μετά το πολύτιμο 1-0 κόντρα στην Ρόμα στο San Siro, την έπιασαν στους 21 βαθμούς, όσους έχει και η Ίντερ, και είναι στον πόντο από την Νάπολι, που έκανε γκέλα με την Κόμο. Σκόρερ ο Πάβλοβιτς, μοιραίος για τους Giallorossi ο Ντιμπάλα.

Η Ρόμα μπήκε πιο δυνατά, είχε μπάλα και δύο μεγάλες ευκαιρίες, όμως στο 10’ η κεφαλιά του Εντικά πέρασε μόλις άουτ, όπως και στο 17’ το πλασέ με το εξωτερικό από τον Ντιμπάλα. Η Μίλαν αφού άντεξε στο καλό διάστημα των φιλοξενούμενων, πέτυχε εκείνη γκολ στο 39’ με τον Λεάο να κάνει κούρσα από τα παλιά και ασίστ πάρε-βάλε στον Πάβλοβιτς και εκείνος δεν αστόχησε. Το 1-0 παρέμεινε για το πρώτο μέρος αφού στο 44’ οι Rossoneri έχασαν τεράστια ευκαιρία με το αριστερό του Φοφανά να περνά μόλις έξω.

Και με κάποιο απίστευτο τρόπο, θα παρέμενε και στο δεύτερο μέρος παρότι η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έχασε τρελές ευκαιρίες. Στο 50’ το σουτ του Ρίτσι πέρασε μόλις έξω, στο 47’ ο Φοφανά ήταν πάλι φάτσα με το γκολ αλλά τον νίκησε με τρελή επέμβαση ο Σβίλαρ, στο 49’ ο keeper της Ρόμα έβγαλε δύσκολα το αριστερό του Λεάο και στο 50’ ο Ενκουνκού ίσως καταλάθος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι από κόρνερ.

Έπειτα από μια μικρή παύση, η Μίλαν επέστρεψε στο 68’ με μια αδιανόητη ευκαιρία αλλά έπειτα από φάση διαρκείας το σκαστό σουτ του Λεάο έκοψε πάνω στη γραμμή ο Ερμόσο. Και αφού κατάφερε να «επιζήσει» από αυτό το κύμα, η Ρόμα είχε την τεράστια ευκαιρία να πάρει τον βαθμό στο Μιλάνο. Στο 82’, μετά το φάουλ του Λορέντζο Πελεγκρίνι ο Φοφανά έκανε χέρι αλλά ο Μάικ Μενιάν απέκρουσε την εκτέλεση του Πάουλο Ντιμπάλα στη γωνία και κράτησε το τεράστιο αποτέλεσμα για την Μίλαν.