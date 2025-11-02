ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος πήγε στον διαιτητή Παπαδόπουλο στο τέλος

Με την λήξη του νικηφόρου αγώνα με τον Παναιτωλικό ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πλησίασε τον διαιτητή του αγώνα Ιωάννη Παπαδόπουλο.

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, είχε συνομιλία με τον διαιτητή από τον Μακεδονία και εν συνεχεία πήγε προς την πλευρά των ποδοσφαιριστών για να τους συγχαρεί για τη νίκη που ήρθε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Θυμίζουμε πως από την ΑΕΚ εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες για το ακυρωθέν γκολ του Γιόβιτς, με τον VARίστα Ευαγγέλου να φωνάζει τον Παπαδόπουλο για να τσεκάρει την φάση και τον δεύτερο εν τελεί να μην μετρά το γκολ.

Πιθανόν, μέσα από αυτή του την κίνηση, ο Μάριος Ηλιόπουλος, να θέλησε να πλησιάσει τον διαιτητή από τον Μακεδονία για να του εκφράσει τα παράπονα του. Τον Παπαδόπουλο προσέγγισε στο τέλος και ο προπονητής της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς έχοντας τετ α τετ μαζί του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συγκριτικά με τον Ηλιόπουλο ο οποίος τα είπε ελάχιστα δευτερόλεπτα με τον διαιτητή.