Η κριτική της ΑΕΚ: Ρότα και Πινέδα τη διαφορά!

Ο Ρότα δημιούργησε με μια φανταστική ενέργεια από δεξιά και ο Πινέδα εκτέλεσε, χαρίζοντας τη νίκη στην ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτοί οι δυο, ήταν κορυφαίοι για την Ένωση!

Στρακόσια 7

Απειλήθηκε ελάχιστα. Στο πρώτο μέρος είχε σωστή αντίδραση στο πλασέ από πλάγια θέση του Μίχαλακ, ενώ από εκεί και πέρα όπου χρειάστηκε, ήταν συνεπής.

Ρότα 9

Κομβικός για να πάρει η ΑΕΚ τη νίκη. Από τα πόδια του άλλωστε έρχεται το 1-0 με την ωραία ενέργεια από δεξιά, το μπάσιμο στην περιοχή και το γύρισμα ακριβείς στον Πινέδα. Επίσης έχει την σέντρα στον Ζοάο Μάριο στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ήταν σταθερός αμυντικά και δεν αντιμετώπισε προβλήματα.

Βίντα 7

Παρ’ ότι κιτρινίστηκε νωρίς, έπαιξε με συγκέντρωση και και ήταν κυρίαρχος και ουσιαστικός στις μονομαχίες που έδωσε ψηλά και χαμηλά, χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα.

Ρέλβας 7

Σταθερός αμυντικά με σωστές τοποθετήσεις και αποφάσεις. Βγήκε νικητής στις περισσότερες μάχες παίζοντας με εξυπνάδα. Βοήθησε σημαντικά και στο build up από πίσω.

Πενράις 7

Στα αμυντικά του καθήκοντα ήταν συνεπής και είχε τον έλεγχο του χώρου ευθύνης του. Επιθετικά είχε διάθεση όμως οι τελικές του επιλογές δεν ήταν και οι καλύτερες δυνατές.

Πινέδα 9

Χρυσός σκόρερ και MVP για την ΑΕΚ. Έτρεξε πολύ και από τα πόδια του ξεκινούσαν οι περισσότερες επιθέσεις, ενώ στο φινάλε ήταν αυτός που καθόρισε το αποτέλεσμα πατώντας περιοχή και έχοντας ένα τέλειο πλασέ. Το γκολ-νίκης στο τέλος, τον καθιστά πολυτιμότερο αλλά έκανε και αλλά… δέκα πράγματα καλά, σε ανασταλτικό και δημιουργικό τομέα!

Μαρίν 7

Καλό παιχνίδι μετά από καιρό για τον Ρουμάνο. Είχε ισορροπία βοηθώντας σημαντικά τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Πήρε σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια και ήταν συνεπής στα καθήκοντα του.

Ζοάο Μάριο 7

Ήταν κινητός, είχε διάθεση, προσπάθησε να ανεβάσει τα επίπεδα δημιουργίας της ομάδας αλλά υστέρησε στην τελική επιλογή. Η χαμένη του ευκαιρία στο πρώτο μέρος είναι τεράστια καθώς αστοχεί από την μικρή περιοχή, ενώ έχει και το δοκάρι στην επανάληψη. Από εκεί και πέρα δεν μπόρεσε να έχει κάποια έμπνευση για να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα.

Κοϊτά 7

Έπαιξε στο “10” κινούμενος πίσω από τον Πιερό όμως έμοιαζε μπλοκαρισμένος και δεν μπόρεσε να δώσει αυτά που μπορούσε. Ήταν κινητικός, είχε διάθεση αλλά δεν κατάφερε να φανεί ουσιαστικός.

Καλοσκάμης 7

Ξεκίνησε στη δεξιά πλευρά και είχε διάθεση, κίνηση και προσπάθησε να πάει στο ένας με έναν. Ήταν δημιουργικός όμως του έλειψε η καλή απόφαση στο τέλος.

Πιερό 6

Υστέρησε και δεν φάνηκε. Έκανε αρκετά λάθη με την μπάλα στα πόδια ενώ δεν κινήθηκε σωστά στον χώρο. Όσες φορές είχε την μπάλα στα πόδια δεν μπόρεσε να πάρει την σωστή απόφαση.

Οι αλλαγές

Γιόβιτς 8

Είναι σημαντική η είσοδος του στο ματς καθώς η ΑΕΚ γεμίζει την περιοχή του αντιπάλου και παίζει με δυο φορ και κάπως έτσι γίνεται απειλητική. Ο Γιόβιτς σκοράρει όμως το γκολ του ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ όμως είναι σημαντικό πως η παρουσία του αλλάζει τις ισορροπίες και η Ένωση βρίσκει τρόπους για να γίνει επικίνδυνη με αυτόν μέσα.

Γκατσίνοβιτς 7

Έδωσε πράγματα με την κίνηση και την ενέργεια που έφερε. Κουβάλησε μπάλα, βοήθησε στη δημιουργία και είχε θετική παρουσία.

Γκρούγιτς -

Αγωνίστηκαν λίγο για να κριθούν.

Κουτέσα -

Αγωνίστηκαν λίγο για να κριθούν.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 8

Ξεκίνησε με το κλασικό του σχήμα (4-2-3-1) έχοντας τον Κοϊτά στο “10”, τον Καλοσκάμη δεξιά και τον Ζοάο Μάριο αριστερά. Δεν δούλεψε τόσο καλά αυτή η τριάδα στο ξεκίνημα, με τον πρώτο να μοιάζει μπλοκαρισμένο και την ομάδα να υστερεί σε δημιουργία. Όσο περνούσε ο χρόνος η ΑΕΚ έβρισκε λύσεις ανεβάζοντας ένταση και ταχύτητα και δημιούργησε φάσεις από τα άκρα και τον άξονα. Στην επανάληψη υπήρχε διάθεση για πίεση ψηλά όμως δεν βγήκαν οι φάσεις αν εξαιρέσουμε το δοκάρι του Ζοάο Μάριο. Η κίνηση του να περάσει στο ματς τον Γιόβιτς δίπλα στον Πιερό αλλάζει τις ισορροπίες και η ομάδα του αρχίζει να δουλεύει καλύτερα επιθετικά βρίσκοντας λύσεις και εν τελεί το γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων μέσα από μια ωραία συνδυασμένη ενέργεια η οποία είναι σημαντικό ότι βγήκε σε αυτό το σημείο καθώς δείχνει πως υπάρχουν αυτοματισμοί που έχουν δουλευτεί.