Πινέδα: «Η ομάδα επιμένει πάντα στο πλάνο»

Ο Ορμπελίν Πινέδα παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της νικηφόρας αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV:

«Ο καθένας έχει το δικό του ρόλο. Εμείς προσπαθούμε να σκοράρουμε και ο διαιτητής να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Ευτυχώς σκοράραμε στο τέλος και πήραμε τη νίκη. Θεωρώ ότι πάντα η ομάδα επιμένει στο πλάνο. Έχουμε βελτιωθεί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Έχουμε την υπομονή και την επιμονή πλέον για να παίρνουμε τα παιχνίδια. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Συνεχίζουμε την δουλειά για να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι».