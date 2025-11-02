Νίκολιτς: «Θα παλεύουμε πάντα μέχρι τέλους - Δείγμα του πόσο ενωμένοι είμαστε»

Ο Μάρκο Νίκολιτς σχολίασε τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού, λέγοντας πως όλοι στον Δικέφαλο είναι ενωμένοι.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Tι θέλετε να σχολιάσω; Πόσα σουτ έκανε ο αντίπαλος; Κανένα. Το ματς σταματούσε συνέχεια, κάθε δύο λεπτά, οι αντίπαλοι ήταν μόνιμα κάτω. Δείξαμε πως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι τέλος. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στην Ευρώπη. Θα προσπαθούμε καθε ματς στο πρωτάθλημα.

Είμαι ικανοποιημένος, τα παιδιά ακολούθησαν το πλάνο. Αξίζαμε τη νίκη και είναι δείγμα πόσο ενωμένοι είμαστε, Ακολουθεί το ματς με την Σαμροκ Ρόβερς, μετα ματς στο Ηράκλειο, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι αυτόν τον χρόνο.»